Magali Moraes e a polêmica sobre o corpo da Miss Canadá e a peruca do Eike

Eu não ia escrever sobre a peruca do Eike Batista, nem sobre os comentários gordofóbicos jogados feito pedra na linda Miss Canadá. Mas sabe, não dá pra ficar quieta nessas horas. Vamos tentar salvar esse pessoal da falta de foco! Qual é a grande notícia por trás da peruca de um e do corpo da outra? No Brasil, prenderam um empresário bandidão. No mundo, os padrões de beleza estão mudando. Isso é o que importa.



O Eike é um ladrão calvo. Normal os homens perderem cabelo com o passar dos anos. Ele deveria ter colocado a mão na consciência (ou na careca) antes de fazer as falcatruas. Agora Banguzou (não sei por quanto tempo). Pra que falar tanto nessa calvície? Se era peruca, se custava R$ 8 mil, se aquela franja falsa era de pelos raros de unicórnio, o que muda nas nossas vidas? Meus boletos vão continuar vencendo no dia 30. Moral da história: diploma universitário faz mais falta que cabelo.

Padrões de beleza

Não assisti ao Miss Universo, mas acompanhei pelas redes sociais (os comentaristas são mais inteligentes que o Cássio Reis). Incrível como a gordofobia roubou a cena! Eu queria ser gorda como a Miss Canadá. O que realmente é enorme nela é a autoestima. Tomara que muitas mães (principalmente as de meninas) tenham aproveitado pra conversar com suas crias sobre padrões de beleza que só maltratam. Mais diversidade e menos Barbies, por favor.

Quem vai ser o próximo corrupto a ir pro xilindró? Que a Lava-Jato consiga fazer um faxinão nesse país. Quem vai ser a próxima mulher a chutar o balde e mostrar curvas possíveis? Que a gente pare de sofrer tentando se encaixar em formatos irreais de corpos. Pena que a deusa Raissa Santana não ganhou o Miss Universo. Queria tanto ver a beleza negra sambando na cara desse mundão intolerante. Vem cá, não tá na hora de acabar com esses concursos? E Eike, desde a coleira da Luma eu não vou com a tua cara. A peruca é o de menos.