Magali Moraes fala sobre esse calorão sem fim

A gente sai do banho e tá como? Precisando de outro banho. Em Forno Alegre, não anda fácil permanecer limpo e cheiroso. Tadinha da toalha, que deveria enxugar apenas o excesso de água limpa e também seca o nosso suor. A roupa que acabamos de vestir imediatamente cola no corpo. Tomara que tenha algum furo na meia pra ventilar. A maquiagem derrete. Passar hidratante é tarefa adiada. Senão aí, sim, o suador vem com tudo. O jeito é ficar perto de um ventilador de teto, de mesa, de mão. Ou ligar o ar condicionado (sorte de quem tem). A conta da luz vai lá em cima ou a pressão cai lá embaixo.



Os fanáticos pelo verão que me perdoem, mas não está dando pra aguentar. Se continuar esse calorão, até o gaúcho mais apaixonado por chimarrão vai abandonar a cuia e mudar pro chá gelado. Quem sai de pernas e braços de fora reclama. E quem trabalha de uniforme pesado ou terno e gravata, como faz? Gaúchas adoradoras de cabelo comprido solto, fica aqui o meu abraço solidário (de longe, senão esquenta). Não sei como vocês conseguem carregar um edredom nas costas e sorrir.

Banho de pelar porco

Confesso que estou ansiosa por um friozinho. Quem acompanha a coluna desde sempre vai lembrar que já escrevi sobre o banho de pelar porco, um dos meus prazeres de inverno. É aquele banho demorado e relaxante com a água tão quente que deixa a pele escaldada e cor de rosa. Saudade de um banho desses, de puxar uma cobertinha nos pés, de sopa e vinho tinto, de usar bota e meia calça fio 60.

O que mais se ouve por aí é o pessoal dizendo "que calor!!" em variações impublicáveis. Até sombrinha aberta pra proteger do sol a gente vê nas ruas. Pra ficar mais civilizado já podia ser meia estação, que é o melhor dos mundos. Coisa desagradável suar 24 horas por dia. Bom, eu fiz a minha parte. Lavei o carro sábado. Não tem previsão do tempo mais certeira pra garantir chuva e dar uma refrescadinha que seja.