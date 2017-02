Mais uma gaúcha conquista vaga no The Voice Kids

Time Brown 05/02/2017 | 16h19 Atualizada em

A quinta tarde de audições às cegas no The Voice Kids teve muita emoção e mais duas gaúchas disputando uma vaga no programa. Neste domingo, quem acabou levando a melhor foi Steici Lauser, de 15 anos, natural de Sapiranga, que fez todos os técnicos virarem as cadeiras para a sua apresentação.

Steici caprichou na interpretação da música Rise Up e chamou a atenção dos três técnicos do programa.

— Alguém já te falou da sua extrema facilidade para fazer coisas extremamente difíceis? — perguntou Victor.

Já Ivete Sangalo mostrou-se surpresa ao saber que a menina começou a cantar há apenas dois anos:

— Surpreendente que com apenas dois anos você demostra uma segurança.



Mas a gauchinha decidiu entrar para o time de Carlinhos Brown, e o técnico não escondeu a felicidade pela escolha da menina. Teve até a dança do macaco para comemorar.

— Muito obrigado a seu pai e sua mãe de trazer você aqui. Adorei — vibrou o técnico.

A outra gaúcha que tentou uma vaga foi Isabelle Mottini, de Porto Alegre. A menina, que também tem 15 anos, cantou a música Ando Meio Desligado, de Os Mutantes, mas acabou não empolgando os técnicos e nenhuma cadeira virou para ela.



— Uma força vocal tremenda, mas também uma mudança vocal — explicou Brown.

Ivete consolou a menina com um abraço carinhoso e palavras de incentivo:

— Seu caminho é maravilhoso. Tem uma voz linda, isso é só o começo.



