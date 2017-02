Maju Coutinho faz testes para apresentar o Jornal Hoje

Na bancada 08/02/2017 | 15h52 Atualizada em

A jornalista Maria Júlia Coutinho está cotada para apresentar o Jornal Hoje, da TV Globo, aos sábados. De acordo com o colunista Léo Dias, Maju está fazendo testes para substituir Sandra Annenberg e Evaristo Costa na bancada do telejornal quando a dupla estiver de folga.



Atualmente, Maria Júlia apresenta o quadro de meteorologia no Jornal Nacional e no SPTV — 2ª Edição. A ideia é que ela não abandone a editoria de previsão do tempo. Ainda não há data para a sua estreia na bancada do Jornal Hoje.

Antes de assinar com a TV Globo, em 2007, Maju foi repórter e âncora da TV Cultura.



