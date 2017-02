Marido de Piovani aperta bumbum da atriz em foto e rebate seguidor: "tua mãe é caída"

Babado 15/02/2017 | 16h10 Atualizada em

O marido de Luana Piovani, Pedro Scooby, adora postar fotos sensuais da esposa em seu perfil no Instagram. Na noite desta terça-feira, em alusão ao Valentine's Day, o Dia dos Namorados norte-americano, ele repetiu o costume. O clique o mostrava o surfista apertando o bumbum da atriz, o que rendeu críticas a ele, rebatidas rapidamente.

Surfista recebeu críticas, mas rebateu Foto: Reprodução / Instagram / Pedro Scooby

"Pensando no lado dos filhos dele, pô! Os moleques crescem, e ver uma foto do pai pegando na bunda da mãe... Eu não teria os mesmos olhos para minha mainha", comentou um seguidor.

Pouco tempo depois, Scooby, 28 anos, respondeu.

"De repente, porque tua mãe é caída", retrucou.

Uma usuária chegou a defender o marido de Piovani.

"Melhor ver o pai pegando na bunda da mãe do que na bunda da vizinha, da colega de trabalho ou de quem quer que seja que não seja a mãe. Aff", escreveu.

Relação

Luana e Pedro estão juntos desde 2011 Foto: AgNews / AgNews

O casal se conheceu em 2011, no desfile das campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro. Em agosto de 2016, já com três filhos, os dois se separaram.

Três meses depois, em novembro do ano passado, reataram o relacionamento. Na época, ela postou uma foto em seu perfil no Instagram e voltou a usar hashtags que costumava utilizar em postagens do casal.

