MC Dieguinho, de Guaíba, usa funk para passar mensagem aos jovens: "Crime não é vida"

Sinara e Cilmar, moradores do Bairro São Francisco, em Guaíba, não levavam muito a sério o gosto do filho Diego pelo funk. Apesar de o rapaz já ter se apresentado em várias casas de shows, os dois nunca tinham assistido a uma apresentação sua.



A oportunidade veio em 2013, quando Diego Rodrigues, o MC Dieguinho, levou pai e mãe para assistirem a um campeonato de MCs na cidade. Entre os nove concorrentes, estavam nomes importantes do gênero no júri. Resultado: Diego foi o vencedor da noite, passou a levar o funk mais a sério e ganhou o apoio dos pais.



Nascido em Uruguaiana e, hoje com 24 anos, mudou-se para a Bom Jesus, em Porto Alegre, aos oito.



– Foi lá que eu conheci o funk. Com 14 anos, via vários MCs fazendo shows, gravando vídeos. Eu cantava pelas ruas e pensava que, um dia, queria ser como eles – recorda o talento.



Em 2009, a família foi morar em Guaíba. E, no ano de 2011, Dieguinho se apresentou pela primeira vez.



– Eu mandava o meu som pra muita gente. Peguei gosto pelo palco e, não parei mais. Já rodei por muitos palcos de Guaíba e me apresentei em bailes de Porto Alegre, além da quadra da Bambas da Orgia – gaba-se, empolgado.



Para conseguir bancar as despesas de gravar suas músicas e divulgar o trabalho, MC Dieguinho dá duro como ajudante de obras. Mas os sonhos não são pequenos:



– Agora, estou montando um estúdio para poder gravar as músicas em casa mesmo. E, pro futuro, quero viver só de funk.



O estilo que MC Dieguinho escolheu para apostar suas fichas é o funk consciente. Uma das músicas, aliás, se chama Papo Consciente.



– Na minha quebrada, tem muita gente nas drogas e no crime, já perdi muitos amigos assim. Queria que o pessoal do meu bairro e do país inteiro, quem sabe, entendesse que crime não é vida – afirma.



Mas ele admite que, para vender seus shows, é necessário transitar por outras vertentes. Nada que seja um problema:



– Eu faço mistura de estilos com o ostentação.



MC Jean Paul, um dos nomes fortes do funk feito aqui, no Rio Grande do Sul, dá a sua opinião sobre o trabalho da nossa estrela da periferia:



– Papo Consciente, de MC Dieguinho, passa uma mensagem muito importante, abrindo os olhos, principalmente, dos jovens que consomem o funk a não entrarem no caminho das drogas e do crime – aponta o mestre com toda a tarimba de quem se tornou referência no gênero.



Para Dieguinho brilhar ainda mais na sua trajetória, Jean Paul dá o seu toque que pode fazer toda a diferença no resultado do seu trabalho daqui para frente.



– Com uma boa produção, é uma música que tocará muito bem nas rádios. Parabéns pelo funk consciente – diz o cantor em tom de incentivo.