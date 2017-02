MC G15, autor do hit Deu Onda, anuncia que vai ser papai e avisa: "Vai ter música"

O pai te ama 20/02/2017 | 09h28 Atualizada em

O funkeiro Gabriel da Paixão Soares, de 18 anos, conhecido como MC G15 e dono do hit Deu Onda, anunciou em seu perfil no Instagram que vai ser papai. O cantor publicou uma montagem em que aparece com a namorada, Ingryd Tawane, de 18 anos, e imagens da ultrassonografia. Os dois namoram desde os 13 anos.

"Que venha com saúde, meu filho. O pai te ama", escreveu o funkeiro, fazendo uma alusão a um dos versos da sua música.



Que venha com saúde meu filho ¿¿¿¿¿¿ #OPaiTeAma Uma publicação compartilhada por MC G15 ¿¿ (@mcg15original) em Fev 17, 2017 às 3:39 PST

G15 conta que levou um susto ao saber que seria pai.

— Eu estava gravando uma música e ela me ligou. Mostrou o teste e eu comecei a rir, não acreditei, fiquei rindo, achei que era mentira — disse ele ao Extra.

O cantor diz que pensava em ter um filho, mas não tinha planos para agora. No entanto, ficou muito feliz com a novidade:

— Foi tudo na vontade de Deus. A ideia é que ele ou ela seja botafoguense que nem o paizão. Meus pais também ficaram muito felizes. Fiquei emocionado — conta.



Feliz aniversário mozão ¿¿ Tiro pra caralho, tiro pra caralho à Ingryd Tawane está fazendo aniversário ¿¿ ¿¿ Acordo mais um dia ao seu lado, agradecendo sempre ao senhor a felicidade está em coisas simples, meu fechamento sempre será você mozão ¿¿¿¿ Uma publicação compartilhada por MC G15 ¿¿ (@mcg15original) em Jan 11, 2017 às 2:24 PST



Sobre oficializar o casamento com Ingryd, que já mora com o funkeiro em São Paulo, G15 explica que ainda precisam discutir o assunto.

— Devido à minha agenda de shows, ainda não sentei com ela para conversar. Vamos decidir juntos, disse o cantor, que pretende homenagear o primeiro filho com mais um hit:

— Vai ter música.



I wanna love you every day and every night ¿¿¿¿¿¿ Uma publicação compartilhada por MC G15 ¿¿ (@mcg15original) em Fev 19, 2017 às 8:52 PST





