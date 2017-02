Nem acidente tira o brilho das musas e a força do segundo dia do carnaval do Rio  

Último dia de folia 28/02/2017 | 19h25 Atualizada em





Juliana Alves foi um dos destaques da segunda-feira Foto: AgNews / AgNews

O segundo e derradeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro, que deu a largada na segunda-feira e varou a madrugada de ontem, teve outro acidente de percurso - a parte de cima do carro da Tijuca que representava a cidade norte-americana de Nova Orleans afundou na Avenida. Na primeira noite, o problema foi com a escola Paraíso do Tuiuti, o que totaliza cinco vítimas ainda hospitalizadas.



Mas nada tirou a garra dos seus integrantes que não deixaram a peteca cair até o final da Sapucaí. Deu musa com fantasia inspirada em diva internacional, rainha de bateria emocionada e estreante querendo repetir a dose. Nos camarotes, o amor esteve no ar e ainda teve miss evangélica curtindo o sabor da folia. Ano que vem, tem mais! Mas nesta quarta-feira, a partir das 16h45min, você confere toda a apuração!



Garra tijucana



Juliana Alves (foto acima) se superou como rainha da bateria da Unidos da Tijuca no meio do acidente. Sem deixar a peteca cair, a atriz e ex-BBB confidenciou ao site Ofuxico que não foi fácil.



— Estou com o coração apertado. O que a gente mostrou aqui foi a força da comunidade tijucana. Comecei a observar o olhar das pessoas, acho que estavam todos com garra.



Aline Dias, a protagonista Joana de Malhação, estava no carro alegórico, mas não se machucou, apensar de abalada com o ocorrido.



Ô, abre asas



Juju: pura saúde Foto: AgNews / AgNews

Mesmo com o acidente, a Unidos da Tijuca deu um show de musas. A começar por Juju Salimeni, que despertou olhares pela saradeira frente e verso. Ao jornal Extra, contou que faz "jejum de sexo" antes de pisar na Avenida:



— Nada de namorar para não ficar desgastada.



Ela estava de Madonna, já que o enredo era "Música na alma, inspiração de uma nação".



— É uma das maiores divas do mundo. Sou muito fã desde sempre — ainda disse ao Extra.



Mais diva pop



Ludmilla: diva total Foto: AgNews / AgNews

Ludmilla também veio poderosa, numa referência a um dos figurinos de Beyoncé, com fantasia avaliada em R$ 18 mil.



— Estou muito honrada em representar essa diva! — disse a funkeira ao jornal Extra:



— Meu coração parece que vai explodir.



Samba na cara



Renata: 100% natural Foto: AgNews / AgNews

Como musa da Mangueira, Renata Santos batia no peito pra dizer com orgulho que veio com tudo original.



— Não tenho nada de plásticas, sou toda natural — declarou ao site Ego ela, vestida de Maria Mulambo, com 600 penas de faisão.



Alcione foi uma das celebridades no desfile da verde e rosa. Ela foi o destaque do terceiro carro da Mangueira.



Mãe natureza



Leona: guerreira Foto: AgNews / AgNews

Incansável após desfilar na Grande Rio na primeira noite carioca, Leona Cavalli veio na comissão de frente da Portela como a mãe natureza. E a responsabilidade não foi pequena para a atriz gaúcha, que vestiu uma fantasia de 15kg, simulando a piracema, período de reprodução dos peixes.



"Foi um rio que passou em minha vida, e meu coração se deixou levar..." que emoção única, GRATIDÃO a todos, por tudo, por este momento inesquecível", escreveu ela no seu Instagram.





Portela..." foi um rio que passou em minha vida, e meu coração se deixou levar..." que emoção única, GRATIDÃO a todos, por tudo, por este momento inesquecível ¿¿ #carnaval #portela¿¿ Uma publicação compartilhada por Leona Cavalli (@leonacavalli) em Fev 28, 2017 às 5:10 PST

Só a agradecer



Foto: AgNews / AgNews

Wanessa Camargo amou tanto desfilar como musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, na madrugada de ontem, que já pensa no próximo ano. Antes, a cantora estava com frio na barriga e ainda preocupada se mostraria demais sambando.Mas bastou sentir o gostinho da Avenida para se soltar.



"(...) Estou emocionada, em êxtase, muito feliz", disse a artista, complementando nas suas redes sociais: "Eu quero maaais".



