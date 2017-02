Neymar comemora aniversário na Espanha ao lado da família e de Bruna Marquezine

25 anos 06/02/2017 | 10h03 Atualizada em

O craque Neymar Jr. comemorou seu aniversário de 25 anos em Barcelona, neste domingo, dia 5, com a família, amigos e com a namorada Bruna Marquezine. Em casa, o jogador aproveitou para celebrar a data ao lado do filho, Davi Lucca, e da mãe, Nadine Gonçalves, com direito a bolo de chocolate e velinhas.



"Meu maior presente é você", escreveu o craque na foto ao lado do filho.



Meu maior presente é você ¿¿ Uma foto publicada por Nj ¿¿¿¿ ¿¿ neymarjr (@neymarjr) em Fev 5, 2017 às 1:37 PST



A mãe de Neymar também postou uma homenagem para ele na rede social:

"O meu presente... desejo o melhor de Deus para ti, que a vontade dele prevaleça em sua vida. Te amo."

O meu presente....desejo o melhor de Deus para ti, que a vontade dele prevaleça em sua vida. Te amo ¿ Uma foto publicada por @nadine.goncalves em Fev 5, 2017 às 10:05 PST



Mais tarde, Neymar seguiu para um restaurante para festejar na companhia de Bruna Marquezine, do pai, Neymar, da irmã, Rafaella e de outros amigos.

"Desculpa, mas o final de semana é dos Neymares", escreveu o jogador em uma imagem ao lado do pai, que faz aniversário no dia 7.



Desculpa, mas o final de semana é dos Neymares ¿¿¿¿¿¿ @neymarpai_ Uma foto publicada por Nj ¿¿¿¿ ¿¿ neymarjr (@neymarjr) em Fev 5, 2017 às 3:04 PST



A irmã do craque também fez questão de homenagear os dois.

"Respeito, admiração e muito amor por vocês. Feliz aniversário meus meninos. Amo vocês", escreveu.

Respeito, admiração e muito amor por vocês. Feliz aniversário meus meninos Amo vocês ¿¿ Uma foto publicada por @rafaella em Fev 5, 2017 às 3:36 PST

Bruna também não deixou a data passar em branco e se declarou para o craque em seu perfil no Instagram:



"Feliz dia pra minha pessoa preferida, pro meu maior parceiro, pro meu melhor amigo, pro meu amor mais lindo. Seja muito muito feliz! Com todo carinho, tua Bru. (já te disse o quanto eu te amo hoje?)", escreveu a atriz para o amado.



FELIZ DIA pra minha pessoa preferida, pro meu maior parceiro, pro meu melhor amigo, pro meu amor mais lindo. ¿¿¿¿¿¿¿¿ Seja muito muito feliz! Com todo carinho, tua Bru ¿¿ (já te disse o quanto eu te amo hoje?) Uma foto publicada por Bruna Marquezine ¿ (@brumarquezine) em Fev 5, 2017 às 8:57 PST

Num vídeo oficial em comemoração ao aniversário de Neymar, que traz o depoimento de amigos e famosos ligados ao jogador, Bruna também se declarou para o namorado:

"Hoje eu quero desejar o que desejo todos os dias: a tua felicidade. Que você seja ainda mais feliz. Mais feliz que você pode imaginar. Que você alcance todos os seus objetivos, que você realize todos os seus sonhos. Que Deus continue te abençoando e abençoando e a sua família. Que Ele te proteja de todo mal e todo perigo. Que nunca te falte saúde. Que Ele continue te guiando e que a vontade Dele se cumpra em sua vida", disse Bruna, que declara todo o seu amor no fim do vídeo: "Te amo muito. Aproveita o seu dia. Celebra a vida como só você sabe celebrar."







Leia mais sobre famosos e entretenimento