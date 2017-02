Neymar comemora aniversário pela terceira vez e se acaba no funk ao lado de Bruna Marquezine

Quanta disposição! 09/02/2017 | 10h33 Atualizada em

A terceira comemoração do aniversário de 25 anos de Neymar terminou com muito funk e rebolado. Com tema do personagem Batman, a festa organizada pelo jogador, nesta quarta-feira, dia 8, contou com a presença dos companheiros do Barça. Messi, Piqué, Rakitic, Suárez, entre outros, estiveram no evento realizado no restaurante-Lounge IVY, em Barcelona, na Espanha.



Foto: Reprodução / Instagram

Assim como nas outras comemorações do craque, os familiares e amigos mais próximos também estiveram presentes. Nas imagens, é possível ver a irmã e a mãe de Neymar caindo na folia. A namorada Bruna Marquezine, claro, também foi a atração da festa. A bela subiu no palco para rebolar ao lado do amado.



Melhor vídeo !! ¿¿¿#Neymar #Neymar25 #njr25 #brunamarquezine #BruMarquezine Um vídeo publicado por Fã Clube Bruna Marquezine (@marquezinhafc) em Fev 8, 2017 às 8:53 PST





ARRASAM DEMAISSSS ¿¿¿ @brumarquezine @neymarjr @danigaido @guipitta_ @mcguioficial @pepperpaulo #NJR25 Um vídeo publicado por com amor, sua baiana ¿ (@oxentebrumar_) em Fev 8, 2017 às 6:06 PST

Rafaella, irmã do craque, acabou subindo no palco com o casal e o trio fez uma perfomance da versão proibidona de Deu onda, sucesso do funkeiro MC G15.

Você sentando mozão me deu ¿¿ #Njr25 #brunamarquezine #neymarjr #brumarquezine Um vídeo publicado por @brumarquezine (@affectionbruna) em Fev 8, 2017 às 6:18 PST



Nadine, de 50 anos, mãe de Neymar, se juntou ao grupo para requebrar no palco.



Essa festa tá um bapho real! Nadine maravilhosaaa ¿¿¿ #Njr25 #brunamarquezine #neymarjr Um vídeo publicado por @brumarquezine (@affectionbruna) em Fev 8, 2017 às 6:11 PST



Até o parabéns foi em ritmo de funk, puxado pelo próprio aniversariante:

Parabéns em ritmo de funk ¿¿¿ @neymarjr #NJR25 Um vídeo publicado por com amor, sua baiana ¿ (@oxentebrumar_) em Fev 8, 2017 às 3:34 PST





Amo esse menino ¿¿¿ #Njr25 Um vídeo publicado por Ju (@njrlive) em Fev 8, 2017 às 3:46 PST

QUE APEGO MEU DEUS, MELHOR VÍDEO ¿¿¿¿¿¿¿¿ #Njr25 Um vídeo publicado por Ju (@njrlive) em Fev 9, 2017 às 12:31 PST



Messi e a mulher Antonella Roccuzzo prontos para a festa:

¿ Uma foto publicada por AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) em Fev 8, 2017 às 2:10 PST



O bolo da festa com tema do personagem Batman:



Foto: Reprodução / Instagram





