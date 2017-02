Novas séries, Planeta Atlântida e mais: coisas para ver na TV no final de semana

Dicas 03/02/2017 | 11h00 Atualizada em

Série com Drew Barrimore estreia na Netflix

Drew Barrymore - de Como Se Fosse a Primeira Vez e Já Estou Com Saudades - é a estrela da nova série original Netflix, Santa Clarita Diet. Trata-se de uma comédia sobre... zumbis! Isso mesmo: a atriz vive Sheila, casada com Joel (Timothy Olyphant) e mãe de uma adolescente.

Um dia, Sheila passa por uma transformação drástica que a faz comer carne humana. Mas não espere os zumbis como estamos acostumados, esfarrapados e vagando por aí. A protagonista tem consciência do que se passa e se esforça para lidar com a situação. Netflix, primeira temporada com 10 episódios disponível a partir desta sexta-feira.





Planeta Atlântida na telinha



Foto: Bruno Alencastro / Agencia RBS

O Multishow inaugura suas transmissões ao vivo em 2017 com o maior festival de música do Sul do Brasil, o Planeta Atlântida. O evento, que completa 21 anos e reúne grandes artistas nacionais e internacionais, será exibido com exclusividade pelo canal nos dias 03 e 04 de fevereiro diretamente do Rio Grande do Sul.

A apresentação no Multishow fica por conta de Dedé Teicher, Guilherme Guedes, Laura Vicente e Titi Muller. Multishow, sexta e sábado, a partir das 19h30min.





Novas temporadas de Mom e Duas Garotas em Apuros



Duas Garotas em Apuros: nova temporada estreia neste sábado Foto: Warner / Divulgação

Este sábado marca a estreia das novas temporadas de duas comédias. A sexta temporada de Duas Garotas em Apuros começa com Max (Kat Dennings) e Caroline (Beth Behrs) dando os retoques finais no Dessert Bar, estabelecimento do qual, agora, elas são sócias. Max lida com as consequências de seu recente rompimento com Randy (Ed Wuinn), enquanto Sophie (Jennifer Coolidge) e Oleg (Jonatha Kite) se preparam para o nascimento de seu bebê.



Mais tarde, o primeiro episódio da quarta temporada de Mom mostra que Adam (William Fichner) vai morar com Bonnie (Alisson Janney), o que coloca o relacionamento em um teste de fogo. Enquanto isso, Christy (Anna Faris) junta forças com Jill (Jaime Pressly) para conhecer novos pretendentes. Warner, sábado, às 13h (Duas Garotas em Apuros) e às 13h25min (Mom).





Juliana Paiva e Marcello Melo Jr. no quadro Os Pendurados



Foto: João Miguel Júnior / TV Globo/Divulgação

Neste sábado, é a vez de Juliana Paiva e Marcello Melo Jr. participarem do quadro Os Pendurados, do Caldeirão do Huck. A temática "Amigos" leva ao quadro, além dos atores, duas pessoas que ocupam esse posto na vida de cada um deles. Do lado de Juliana, a designer Natalia Paiva. Do lado de Marcello, o ator Flavio Fonseca.

Na hora da disputa pelo prêmio de R$ 5 mil, os que sobem na plataforma de bungee jumping são Natalia e Flavio. Do palco, Juliana e Marcello precisam responder perguntas feitas pelo apresentador Luciano Huck sobre a relação com os parceiros de dupla. RBS TV, sábado, 15h40min.





Matt LeBlanc em novo trabalho



Foto: Warner / Divulgação

Conhecido como o solteirão Joey, de Friends, Matt LeBlanc encara, agora, o papel de paizão em O Chefe da Casa, que estreia neste domingo. O ator é Adam, um pai que precisará equilibrar a vida profissional com a criação dos filhos quando a mulher, Andi (Liza Snyder), recebe uma oportunidade de voltar ao trabalho depois de 13 anos em casa cuidando das crianças. Warner, domingo, às 13h