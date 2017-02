Novidade no "The Voice Kids", séries e papo sobre música: os destaques da televisão neste fíndi

Dicas 17/02/2017 | 11h23 Atualizada em

Maratona Good Behavior

A primeira temporada da série terminou no último dia 12, com Letty (Michelle Dockery) tentando um último recurso para conseguir a custódia do filho Jacob (Nyles Julian Steele). Para quem perdeu ou quer rever, o TNT apresenta uma maratoda com todos os 10 episódios da temporada. TNT Séries, sábado, a partir das 20h30min.



Leia outras notícias sobre famosos e entretenimento



Papo sobre profissões no Altas Horas

Foto: Ramón Vasconcelos / TV Globo/Divulgação

Na arena do Altas Horas, a plateia se divide entre aqueles que já escolheram a profissão a seguir e estão na faculdade e aqueles que ainda precisam escolher a carreira que querem traçar nos próximos anos. Todos eles podem ver no programa que os convidados deste sábado, dia 18, têm algo em comum: todos foram precoces em suas escolhas profissionais. Entre os convidados, Deborah Secco, Giuliana Morrone (foto), Preta Gil e Nando Reis. RBS TV, sábado, 22h25min.





Trios da Alegria no The Voice Kids



Foto: João Miguel Jr / Divulgação

Foram seis semanas de Audições às Cegas, com muita música, belos shows e um bocado de fofura. A partir deste domingo, as vozes que integram o The Voice Kids se preparam para a próxima fase do reality musical: as Batalhas.

Com as equipes formadas, os 72 candidatos cantam em trios escolhidos pelos técnicos. Após cada apresentação, caberá a Carlinhos Brown, Ivete Sangalo e à dupla Victor & Leo decidir quem será o candidato que irá avançar para a próxima etapa. Depois desta fase, cada técnico terá apenas oito candidatos em seus times. E todos eles garantem: a emoção será ainda maior. RBS TV, domingo, 13h.





Memória da música na tevê



Foto: Divulgação / Canal Viva

Abelardo Barbosa, mais conhecido como Chacrinha, e os videoclipes do Fantástico marcaram o cenário musical e artístico dos anos 1980. Neste domingo o Viva recorda A Música na TV desta década na série Os Anos 80 Estão de Volta. O episódio reúne depoimentos de Alec Haiat, Bruno Gouveia, Byafra, Eduardo Dussek, Evandro Mesquita, João Barone, Jodele Larcher, Kiko Zambianchi, Leo Jaime, Marcelo Rubens Paiva, Roger Moreira e Sylvinho Blau Blau. Canal Viva, domingo, 18h30min.





Nova série com Nicole Kidman e Reese Whiterspoon



Foto: HBO / Divulgação

O elenco de peso é um dos atrativos da série Big Little Lies, que estreia neste domingo, no HBO: Nicole Kidman, Reese Witherspoon e Shailene Woodley são três mães de crianças que estudam juntas que vivem rotinas aparentemente perfeitas.A história é baseada no best-seller homônimo da escritora australiana Liane Moriarty, traduzido no Brasil como Pequenas Grandes Mentiras. HBO, domingo, 23h.