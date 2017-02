Orgasmo vaginal ou clitoriano: qual é melhor? 

Falando de Sexo 14/02/2017 | 20h00 Atualizada em





Qual é a diferença entre orgasmo clitoriano e vaginal? É verdade que o vaginal pode ser mais forte?



Não sei o que é ter um orgasmo vaginal. Só consigo chegar ao clímax com estimulação do clitóris. Isso é um problema para mim, pois gostaria muito de experimentar o orgasmo vaginal.



É verdade que a maioria das mulheres não tem orgasmo vaginal?



Essa é uma questão constante na vida dos casais, não só das mulheres. O sexo mais valorizado acaba sendo o da penetração, a partir do qual a maioria dos homens chega lá.



Mas as mulheres são diferentes deles e também entre si. Isto não quer dizer que uma tem um orgasmo de melhor qualidade do que a outra.



A diferença está em sentir prazer em regiões distintas. Mas pode ser intenso nos dois casos, e isto será determinado por um conjunto de estímulos eróticos, desejo, excitação, relacionamento, e, se tiver afeto, melhor ainda!



Se a mulher encara o "não conseguir orgasmo" vaginal como um problema, deve recorrer à terapia sexual. Existe técnica específica para ajudar na conquista deste clímax vaginal.



Em busca do prazer



Contudo, mesmo após esse recurso, algumas mulheres acabam percebendo que o orgasmo clitoriano é mais prazeroso. Isto porque o clitóris tem maior número de ramificações nervosas se comparado à entrada ou ao canal vaginal.



Só em torno de 20% das mulheres alcançam o prazer em algum ponto dentro da vagina. A maioria das representantes do sexo feminino atinge o orgasmo na região do clitóris, pois se mostra a via mais fácil de excitação.



A boa notícia é que o ápice nesta parte do corpo pode ser tão prazeroso como o vaginal.



