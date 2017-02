Para curtir a folia ou fugir da festa: coisas para ver na TV neste final de semana

Carnaval 24/02/2017 | 11h30 Atualizada em

Os clássicos desfiles das escolas de samba

Com uma cobertura à altura da grandiosidade desta festa, a Globo se prepara para mais de 50 horas de transmissão ao vivo, apenas na TV. Cerca de 2.500 profissionais trabalharão na exibição dos desfiles do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Na noite de sexta-feira e no sábado, a cor e a criatividade das escolas do grupo especial de São Paulo ganham a tela da Globo. Chico Pinheiro e Monalisa Perone repetem pelo quarto ano a dobradinha na narração da festa.

No domingo e na segunda-feira de Carnaval, o Brasil todo se une para assistir aos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Este ano, Fátima Bernardes ganha a companhia de Alex Escobar na condução da transmissão. Milton Cunha e Pretinho da Serrinha completam o time, comentando os desfiles.



Desfile das escolas de Samba de São Paulo

Sexta, dia 24, a partir das 22h20min.

Sábado, dia 25, a partir das 22h35min.



Desfile das escolas de Samba do Rio de Janeiro

Domingo, a partir das 22h30min.

Segunda, a partir das 22h40min.



Musa do Carnaval no Caldeirão



Foto: Maurício Fidalgo / TV Globo/Divulgação

No segundo programa que vai eleger a Musa do Carnaval 2017, Luciano Huck recebe as passistas das escolas de samba do Rio de Janeiro. Ao todo, 12 candidatas representantes das agremiações Paraíso do Tuiuti, Acadêmicos do Grande Rio, Imperatriz Leopoldinense, Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Salgueiro, Beija-Flor de Nilópolis, União da Ilha do Governador, São Clemente, Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Portela e Estação Primeira de Mangueira desfilam no palco da atração em busca do grande título. RBS TV, sábado, 14h40min.





TVZ especial de Carnaval



Foto: Som Livre / Divulgação

O TOP TVZ traz um ranking dos maiores sucessos da data comemorativa, incluindo Milla, de Netinho, Lepo Lepo, de Psirico, Gordinho Gostoso, do Neto LX, Metralhadora, da banda Vingadora, Aquele 1%, da dupla Marcos & Belutti (foto) com participação de Wesley Safadão, e o mais novo hit Deu Onda, do funkeiro MC G15.

Já nos dias 27 e 28, a animação também está garantida com músicas de Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Psirico, Turma do Pagode, entre outras, no TVZ Especial de Carnaval. Top TVZ, sábado, a partir das 19h. TV Especial na segunda e terça-feira, também às 19h.





Maratonas para fugir da folia



Foto: Divulgação / Divulgação

Se a sua intenção é passar longe dos blocos, camarotes e desfiles da Sapucaí, que tal maratonas de séries? O canal Warner oferece uma para cada dia de Carnaval, com atrações para todos os gostos. No sábado, 24 episódios marcantes de Two and a Half Man. No domingo, a segunda temporada dos nerds de The Big Bang Theory (foto). Na segunda, do episódio 5 ao 14 de Máquina Mortífera. Terça-feira é dia de 10 episódios da 10ª temporada de Supernatural. De sábado a terça, na Warner, sempre a partir das 12h30min.





Música



Foto: Bruno Alencastro / Agencia RBS

Se o seu negócio é música, mas nada de samba-enredo, o canal Bis é uma boa pedida. Nos quatro dias de folia o canal exibe programas especiais. Confira:



Sábado:

Versões - Tiago Iorc Canta Coldplay (18h) e Who The F..K Is Arthur Fogel? The True Story Of The Legend Behind The Legends (20h30)



Domingo:

Freddy Mercury: The Great Pretender (20h30)



Segunda:

Kiss Rock Vegas (21h)



Terça:U2:

360° At The Rose Bowl (22h)





Premiação do cinema



Foto: TNT / Divulgação

É hora de tirar a roupa de gala do armário e se preparar para acompanhar e torcer pelo seu artista e filme favorito no Oscar 2017. A aguardada cerimônia da entrega das cobiçadas estatuetas douradas será exibida com exclusividade pela TNT, ao vivo, e direto do Dolby Theatre, em Hollywood. A festa terá apresentação do comediante Jimmy Kimmel. Direto do tapete vermelho, a apresentadora Carol Ribeiro entrevistará as maiores celebridades do entretenimento, enquanto Domingas Person e Rubens Ewald Filho comentam a cerimônia ao vivo. TNT, domingo, a partir das 21h.