Paredão triplo tem Manoel, Emilly e Vivian

O quarto paredão do BBB, formado na noite deste domingo, leva para a berlinda três participantes da casa mais vigiada do Brasil: Manoel, indicado pelo líder, Pedro, e Emilly e Vivian, votadas pelos demais integrantes da casa - Manoel só podia ser votado pelo líder, pois tinha meia-imunidade.



A votação, pelo site do programa, acontece até a noite desta terça-feira, quando um dos integrantes será eliminado. Depois da votação, Manoel e Vivian, que levou três votos, choraram juntos, abraçados. Já Emilly usou da ironia com uma das responsáveis por sua ida ao paredão - ela levou seis votos.

— Obrigada, Mama, pela tua falsidade — dispara Emilly para Ieda, que votou na gaúcha.



Só love



E por falar Emilly, que testará sua popularidade na berlinda, seu romance com o conterrâneos Marcos vem pegando fogo nos últimos dias dentro da casa.



Antes, o namoro parecia mais uma brincadeira de colégio, sem nada muito explícito. Agora, a coisa ficou mais quente, com direito a beijos pegados. Os dois, inclusive, já falam até em transar. Mayla, irmã gêmea da morena, está de olho em tudo que acontece lá dentro e, numa conversa com o site oficial do programa, disse que não consegue prever os rumos que o mais novo romance vai tomar:



— Não posso responder por ela. Mas lá dentro é tudo muito intenso. Eu fiquei uma semana e já estava surtando. Imagina ela que está lá até agora.



