Por que algumas mulheres sofrem com a falta de lubrificação  /

Falando de Sexo 17/02/2017 | 11h30 Atualizada em



É possível ficar molhada ou lubrificada demais durante o momento do sexo? Como é possível notar esta diferença, meninas?



O meu marido reclama bastante que eu estou muito seca ultimamente. Isso também me incomoda, porque chega a me dar dor. Por que isso acontece, e o que eu faço quando estiver sem lubrificação?

A lubrificação vaginal está diretamente ligada à excitação da mulher. Muitas têm a cabeça mais focada no sexo do que outras e, por isso, entram no clima mais facilmente.



As carícias preliminares são essenciais para a lubrificação. Outra questão é o hormônio feminino estrogênio, que ajuda a deixar as paredes vaginais preparadas.



Então, qualquer situação que afete os níveis da substância pode ressecar a região.



Táticas

A causa mais comum fora a preparação do clima, é a menopausa, quando o ressecamento se mostra um sintoma clássico. Os níveis hormonais também podem ficar alterados depois da gravidez, durante a amamentação, ou devido ao uso do anticoncepcional.



Ressecamento em outras partes do corpo também pode resultar no da vagina. Hábitos simples, como lavar demais a região ou pouco tempo dedicado às preliminares, atrapalham a lubrificação, assim como alguns remédios ou condições médicas.



Por isso, quando tentar descobrir sua causa, é importante levar em consideração que pode ser algo além do psicológico. Geralmente, não se mostra necessário um tratamento.



A principal regra é: não lave a vagina em excesso e utilize sempre produto com PH balanceado, sem perfume. Recorra ao lubrificante à base d'água durante a relação.

Leia outras colunas do Falando de Sexo



Dúvidas e sugestões, escreva para falandodesexo@diariogaucho.com.br