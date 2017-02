Por que o homem se excita, mas não consegue ejacular /

Falando de Sexo 22/02/2017 | 20h00 Atualizada em

Namoro um cara 20 anos mais velho, e ele não goza.



Ele fica ereto, mas, durante mais de uma hora e meia, não consegue gozar.



Somos um casal homossexual. Ele me confidenciou que nunca — nem com a masturbação — conseguiu ejacular com alguém ou sozinho.



Meu namorado não consegue ejacular. Ele se masturba muito e gosta de ver pornôs.



Sinto que vou gozar, mas sai muito pouco esperma. Tenho 67 anos.



A dificuldade de ejacular acontece quando o homem demora muito para gozar, o que pode ainda nem ocorrer na relação. Porém, a ereção e o desejo sexual existem.



Este problema acaba afetando a qualidade de vida, pois a autoestima e a autoconfiança ficam abaladas. Isto pode gerar dificuldades no relacionamento a dois.Alguns homens desenvolvem este distúrbio após os 50 anos, associado a outros obstáculos: inibições do desejo e dificuldade erétil.



Isto inclui o acúmulo de vivências difíceis de administrar, que produzem emoções e humor negativo, como as frustrações do relacionamento conjugal e até dificuldades de se expressar emocionalmente.



Observe os sinais



O tempo para indicar que existe um problema deve ultrapassar de 30 a 40 minutos de movimentos intravaginais. A maioria que não tem ejaculação nota que isto ocorre quando estão sozinhos.



O estresse é um dos grandes causadores. Outro complicador são as maneiras de se administrar estas condições: álcool, ansiolíticos, antidepressivos, excesso de comida, falta de atividades físicas e situações de pouco descanso e lazer.



