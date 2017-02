Quatro eventos de graça no litoral para curtir neste fíndi

Para todos os gostos 10/02/2017 | 11h15 Atualizada em

Expresso DG agita Cidreira



Depois de Mariluz e Quintão, chega a vez de Cidreira curtir todos os agitos do Expresso DG. O evento itinerante, realizado pelo Diário Gaúcho em parceria com o Asun Supermercados, promove uma série de atividades ao longo de todo o final de semana, com direito a distribuição de brindes.



A estrutura montada na praia oferece, gratuitamente, quadras de esporte, aulas de ginástica, massagem, recreação infantil, empréstimo de cadeira, guarda-sol e frescobol, além da distribuição de jornais. Um palco montado no local recebe duas atrações musicais no sábado: Cabral DJ e Pagode do Divino.



Onde: Avenida Beira Mar esquina com a Giacomo Carniel, em Cidreira

Quando: sábado e domingo, das 9h às 18h.

Quanto: de graça.





Rock e pôr do sol em Imbé



Os amantes de rock vão curtir um baita evento, em Imbé. O Música ao Pôr do Sol promove um final de tarde animado, com atrações como Julio Reny, Madame Bogardan, Identidade, Jogo Sujo e Eduardo Branca. Além dos shows, a função contará com food trucks.



Onde: Praça Lourdes Rodrigues (antiga praça do DAER), na avenida Beira Mar, em frente ao hotel Samburá, em Imbé

Quando: sábado, a partir das 16h.

Quanto: de graça.





Muita música com Claus e Vanessa



A Arena de Verão da RBS TV continua bombando. Além das massagens, empréstimo de guarda-sol e cadeira de praia e das aulas de alongamento e zumba, este final de semana promete muito agito. No sábado, às 10h, rola a gravação do programa Mistura com Rodaika. No domingo, Claus & Vanessa animam o final da tarde com seu show recheado de sucessos.



Onde: Beira da praia de Capão da Canoa, em frente ao Hotel Bassani.

Quando: sábado e domingo, das 9h às 18h. A gravação será no sábado, às 10h. Já o show da dupla será às 17h de domingo.

Quanto: de graça.





Comodidade na beira da praia



Quem for curtir a beira da praia em Pinhal neste sábado vai ter diversos serviços à disposição. A Arena Lebes oferece de kits de frescobol, taco, vôlei, futebol, além de cadeiras de praia e guarda-sol. Os banhistas irão encontrar também totem com carregador para celulares, e demarcações para jogos vôlei de praia e futebol de areia. A animação continua por conta de um Dj e da "roleta premiada" que distribui vários brindes de verão.



Onde: Entre a Travessa 11 e a Castelo Branco, em Pinhal

Quando: no sábado, das 10h às 16h.

Quanto: de graça.