Repórter da ESPN leva bolada ao vivo em transmissão de jogo na Inglaterra

13/02/2017

Justamente quando comentava o comportamento agressivo das equipes de futebol Liverpool e Tottenham, prestes a iniciarem um jogo no estádio de Anfield, na Inglaterra, no último sábado, a repórter Natalie Gedra, do canal de TV a cabo ESPN Brasil, levou uma bolada na cabeça.

O acidente ocorreu quando o time do Liverpool se aquecia no gramado e a repórter fazia uma transmissão. A partida valia para a 25ª rodada do Campeonato Inglês.

A repórter da ESPN Natalie Gedra vacilou hoje no link ao vivo e tomou uma bolada no aquecimento dos times no Anfield. ¿¿ pic.twitter.com/QSfmWgRf2q — Já jogou lá? (@jogoula_) 11 de fevereiro de 2017

Natalie não se intimidou com a saia justa. Deu risada do acidente e seguiu com a transmissão.

— Acontece, gente. A gente tá aqui ao vivo para tentar escapar desse tipo de situação. Mas vamos lá, vamos continuar — amenizou a repórter.

No dia seguinte à partida, ela usou o Twitter para agradecer às mensagens de apoio.

Obrigada pela preocupação e pelas mensagens tão bacanas de todos! Sim, doeu! Rs! Vcs são demais! :) Mas vamos ao que interessa mesmo... — Natalie Gedra (@ngedra) 12 de fevereiro de 2017

