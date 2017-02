Resumos da semana: 06 a 11 de fevereiro

Noveleiros 03/02/2017 | 10h01 Atualizada em

*** MALHAÇÃO — PRO DIA NASCER FELIZ ***

Foto: TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 06 de fevereiro



Ricardo afirma a Bárbara e Joana que elas estão afastadas da academia. Joana confessa a Tânia que aprova a atitude de Ricardo. Lucas garante a Martinha que gosta de Luiza. Jéssica se preocupa com o comportamento de Martinha. Jorjão alerta Ricardo sobre a demissão das filhas. Caio é rude com Fábio ao ensiná-lo a cozinhar. Luiza termina o relacionamento com Lucas. Manuela lamenta com Joana a briga entre as irmãs. Joana e Bárbara se unem para pedir a Ricardo que as deixe continuar na Forma.



Terça-feira - 07 de fevereiro

Ricardo readmite as duas filhas na academia, mas desconfia da sinceridade de Bárbara. Bárbara e Joana brigam novamente e Ricardo desiste de dar uma nova chance às duas. Luiza conversa com Tânia sobre Lucas e Martinha. Martinha confessa a Juliana e Jabá que quer se casar com Lucas. Nanda descobre que o coração de Renato era o de Filipe. Rômulo afirma a Belloto que lutará pelo amor de Nanda. Joana e Bárbara se encontram em uma agência de modelos.



Quarta-feira - 08 de fevereiro

Solange e Lúcia aprovam os ensaios fotográficos de Joana e Bárbara. Belloto alerta Rômulo sobre Nanda e Renato. Fábio conta para Tânia sobre o comportamento de Caio, e a moça cobra satisfações do namorado. Ricardo ajuda Tânia com o trabalho, mas os dois se desentendem. A academia é assaltada e Tânia e Ricardo são feitos de refém. Rômulo procura Nanda. Caio estranha a ausência de Tânia. Rômulo comenta com Sula que desconfia da história de Renato. Ricardo tem um pesadelo com Virgínia e Tânia o conforta. Ricardo beija Tânia.



Quinta-feira - 09 de fevereiro

Ricardo garante a Tânia que Caio não a ama. Sula diz a Rômulo que Nanda parece estar apaixonada por Renato. Caio chega com a Polícia à academia e liberta Ricardo e Tânia. Ricardo provoca Tânia a confessar que é apaixonada por ele. Bárbara questiona Ricardo sobre a participação de Alisson no assalto à academia. Tânia recusa a proposta de Caio para morar com ele. Ricardo permite que Bárbara e Joana se exercitem na academia. Bárbara proíbe que Manuela adote um cachorro. Sula pede que Rômulo a ensine a dançar. Martinha procura Luiza.



Sexta-feira - 10 de fevereiro

Martinha e Luiza se enfrentam. Rômulo vê Renato e Nanda se beijando. Rômulo confronta Renato. Fábio e Manuela se preocupam com o destino do cachorro que encontraram na rua. Joana se despede de Giovane, que se prepara para viajar para mais uma etapa do torneio de vôlei. Rômulo conversa com Jéssica e Belloto sobre a desconfiança de Renato. Renato se declara para Nanda. Rômulo ajuda Sula. Ricardo pede Tânia em casamento.





*** SOL NASCENTE ***

Foto: TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 06 de fevereiro



Cesar se desespera por ter atirado em João Amaro. Alice vê na internet notícias sobre as acusações contra ela. Mesquita encontra o corpo de João Amaro e avisa a Louzada. Sinhá fica abalada com a morte de seu afilhado. Carolina se arrepende de ter enganado Mario. Sinhá flagra Cesar com a arma do crime. Mesquita comenta com Louzada que não acredita que Alice tenha cometido algum crime. Sinhá esconde a arma que matou João Amaro na casa de Alice. Louzada encontra o cassino na fazenda Mato Alto, e Mesquita desconfia das acusações. Alice é presa pelo assassinato de João Amaro.



Terça-feira - 07 de fevereiro



Alice é levada para a delegacia e pede que Mario avise a Tanaka. Hirô fica nervosa com a falta de notícias de Akira. Gaetano provoca Mocinha por conta da morte de João Amaro. Milena afirma a Ralf e Vittorio que Loretta ajudará Lenita. Akira chega com sua mãe Satiko para o casamento. Mario revela a Gaetano e Damasceno sobre a prisão de Alice. Carolina descobre que Alice está na delegacia. Akira e Hirô se casam, e todos comentam sobre o jeito dominador de Satiko. Tanaka se preocupa com Alice, acreditando que a filha está doente. Mesquita informa a Alice e Mario que a empresária ficará presa até que seu álibi seja confirmado.



Quarta-feira - 08 de fevereiro



Alice sofre na delegacia. Tanaka e Mocinha se declaram um para o outro. Hirô se surpreende com a performance de Akira na noite de núpcias, mas Satiko chega e interrompe o casal. Milena e Ralf se preocupam com Mario e Alice. Gaetano revela a Tanaka que Alice está sendo acusada de ter assassinado João Amaro. Alice comenta com Renata que acredita que o depoimento de Mario não irá ajudá-la. Patrick conta a Júlia que Wagner foi encontrado, mas que está desmemoriado. Mocinha exige que Sinhá interrompa sua vingança contra a família de Tanaka. Cesar visita Alice na prisão.



Quinta-feira - 09 de fevereiro

Cesar provoca Alice e acusa Mario de querer prejudicá-lo. Gaetano afirma a Cesar que os segredos e os de sua avó serão revelados. Tanaka apoia Alice. Sinhá ameaça Mocinha e exige que a irmã siga seus planos contra Tanaka. Mario, Felipe, Ralf e Damasceno pensam em como livrar Alice das acusações. Mesquita confessa a Tanaka e Gaetano que duvida da culpa de Alice. Mieko promete ajudar Hirô a afastar Satiko. Geppina confronta Loretta e pede que a ex-nora ajude Lenita a encontrar sua filha. Milena descobre que passou no vestibular e todos comemoram. Carolina consegue registrar Cesar confessando todos os seus crimes com a câmera escondida. Louzada acusa Alice de possuir um cassino clandestino.



Sexta-feira - 10 de fevereiro

Alice se desespera com as acusações de Louzada, e Renata e Mesquita tentam acalmá-la. Cesar ataca Sirlene e Felipe defende a namorada. Mario impede que Felipe agrida Cesar. Mario pede que Carolina se afaste de Cesar, mas a advogada pede que o ex-namorado confie no trabalho dela. Patrick pede que Júlia fale com Wagner ao telefone. Chica volta a Arraial e desfalece ao saber da prisão de Alice. Milena conversa com Loretta sobre Lenita. Ralf diz a Vittorio, Gaetano, Geppina e Mario que deseja se casar com Milena. Chica visita Alice na prisão e afirma que a filha de Carolina e Mario irá salvá-la. Peppino se apresenta no palco do Rota 64 e faz declaração de amor para Nanda. Ralf aproveita o clima e pede Milena em casamento na frente de todos.



Sábado - 11 de fevereiro



Milena aceita o pedido de casamento de Ralf. Mocinha sofre com o pesar de Tanaka. Gaetano e Geppina trocam juras de amor. Louzada e Carolina se interessam um pelo outro, e Ana nota. Elisa admira Padre Julião. Carolina afirma a Louzada que confia em Alice. Com a ajuda de seus amigos, Mario faz uma serenata para Alice na delegacia. Vittorio pede que Lenita se mude para sua casa. Lenita se aconselha com Alice. Mario garante a Alice que descobrirá os motivos da vingança de Cesar contra sua família. Mocinha implora para que Cesar desista de seus planos contra Alice e Tanaka.







*** ROCK STORY ***

Foto: TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 06 de fevereiro



Yasmin decide ajudar a banda e Zac fica intrigado. Eva pede para o garçom avisá-la quando Gordo estiver no restaurante. Geraldo chega na van de Léo com instrumentos para emprestar à banda 4.4. Luizão presta queixa do roubo da van e dos instrumentos da banda. Léo descobre que seus instrumentos foram emprestados para a banda de Gui. Jaílson decide ficar com um dos instrumentos que roubou. Zac enfrenta Léo para defender Yasmin. Nicolau se incomoda ao ver Luana com JF. Júlia consegue marcar uma reunião com Rogê. Luana sente-se mal na churrascaria. Lázaro sugere que Léo compre a parte de Diana na gravadora. Diana não aceita que Gordo venda a casa. Rogê decide usar a coreografia de Júlia no clipe da 4.4. Zac e Yasmin se beijam. Nicolau cuida de Luana. Alex não atende ao telefonema de Lorena. Romildo e William obrigam Marisa a se encontrar com Alex. Diana exige falar com Gui.



Terça-feira - 07 de fevereiro



Gui decide falar com Diana e Júlia ouve a conversa escondida. Marisa pede dinheiro para aceitar ajudar Alex. Luana se surpreende ao ver que Nicolau passou a noite ao seu lado. Alex obriga Romildo e William a participarem de seu plano. Gordo consegue que Miro e Nina continuem na gravadora. Haroldo diz a Gui que não tem condições de investir na gravadora. Zac repreende Nicolau por ter cuidado de Luana. Marisa conta para Lázaro sobre a gravação do clipe da 4.4. Zac e Yasmin pensam um no outro. Edith e Gilda refazem o anúncio feito por Tom para o concurso do Rebola Embola. Eva e Gordo conversam no restaurante. Nanda fica decepcionada com Gordo. Todos estranham o comportamento de Rogê durante a gravação do clipe da 4.4. Diana decide vender uma parte de suas ações na gravadora para Léo. Rogê se irrita com Gui e decide acabar com a gravação. JF discute com Nicolau. Lázaro consegue convencer Rogê a continuar gravando o clipe da banda 4.4.



Quarta-feira - 08 de fevereiro



Rogê exige que Gui vá embora e Lázaro implica com o rival. Léo pede para conversar com Diana. Gui desconfia da presença de Lázaro no local da gravação do clipe. Zac, Tom, Nicolau e JF discutem. Lázaro avisa a uma blogueira que Léo será sócio de Gordo na gravadora. Zac e Yasmin namoram escondidos. Gilda questiona Nicolau sobre sua discussão com o diretor do clipe. Tom reclama com Nelson do anúncio feito por Edith para o concurso do Rebola Embola. Léo pede para ter um filho com Diana. Eva conta para Bianca sobre seu encontro com Gordo. William e Romildo roubam um cadáver do cemitério, como parte do plano de Alex. JF descobre que Nicolau cuidou de Luana durante a noite e fica furioso. Lorena acredita que Alex descobriu que ela queria eliminá-lo. Alex arma seu próprio acidente.



Quinta-feira - 09 de fevereiro



Alex, Romildo e William observam o carro de Alex pegar fogo com o corpo roubado dentro. Diana tenta convencer Léo de que ficou animada para ter um filho com ele. Gui descobre que Léo será sócio de Gordo na gravadora, e Zac desiste de contar ao pai sobre seu namoro com Yasmin. Luana pensa em Nicolau. Lorena tenta saber notícias de Alex. Lázaro garante que será o empresário da 4.4. Marisa fica nervosa no Instituto Médico Legal ao ter que afirmar que reconhece o corpo de Alex. Alex se despede da irmã. Yasmin e Zac discutem por causa de Léo e Gui. Gui sugere que Gordo converse com sua terapeuta. Néia fala mal de Diana para Léo. Júlia sai com Edith para fazer compras para o bebê. William diz para Lorena que Alex morreu. Gui marca com Eva uma visita para Gordo. Alex sofre por causa de Lorena. Gui fica sabendo da suposta morte de Alex e pede ajuda a Daniel. Gordo chega ao consultório de Eva e os dois se surpreendem. Júlia ouve Gui falar com Daniel sobre a morte de Alex e se desespera.



Sexta-feira - 10 de fevereiro



Gui tenta acalmar Júlia. Gordo conversa com Eva. Romildo e William convencem Alex a viajar pela manhã. Alex é parado numa blitz, mas consegue fugir. Lorena finge surpresa quando Júlia conta da morte de Alex. Gilda pede para ter aulas de samba com Edith. Luana é avisada de um aumento em seu aluguel. Léo convence Diana a deixá-lo marcar a data de seu casamento. Gordo conta para Nanda sobre Eva. Diana impede Vanessa de marcar uma reunião para tratar do divórcio. Néia sofre com o desprezo de Léo. Lázaro manda Marisa convidar JF para falar com ele. JF diz que não pode ajudar Luana. Júlia e Gui se emocionam com a ultrassonografia. Alex se despede de Romildo e William. Nicolau descobre o problema de Luana com o aluguel e pede ajuda a Marisa. Zac chega à casa de Yasmin. Júlia vê Alex em um ônibus e, ao correr para encontrá-lo, acaba sendo atropelada.



Sábado - 11 de fevereiro



Edith se desespera ao ver Júlia caída e chama Gui. Yasmin tira Léo da sala e Zac vai embora irritado. Gui tenta saber notícias de Júlia. JF gosta de ser bem tratado por Lázaro. Júlia perde o bebê e Gui tenta consolá-la. Yasmin pede desculpas a Zac. Júlia conta que viu Alex no ônibus, mas ninguém acredita nela. Luizão insiste para que Marisa volte para o trabalho. Zac, Tom, JF e Nicolau esperam por Gui para dar uma entrevista. Marisa se insinua para Lázaro. A banda perde a entrevista e JF culpa Gui. Diana fica aflita com a data que Léo marcou para seu casamento. Zac descobre que Júlia perdeu o bebê e conta para todos da banda. Yasmin convence Léo a convidar Néia para seu casamento. Gui se preocupa com Júlia. Zac e Yasmin se encontram. Nicolau avisa a Luana que Marisa ofereceu um quarto em sua casa para ela morar. Gui questiona Marisa sobre a morte de Alex.



*** A LEI DO AMOR ***

Foto: TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 06 de fevereiro



Magnólia não acredita no pedido de casamento de Tião. Marina aceita sair com Tiago. Helô tenta convencer Letícia a não se preocupar com Marina. Tião rasga os documentos que comprovam as dívidas de Magnólia. Antônio exige que Tiago volte para a terapia. Augusto aceita que Sílvia more em sua casa. Misael discute com Yara. Tiago conta para Letícia que se encontrou com Marina. Mileide afirma que Magnólia irá se reerguer. Helô tem um mau pressentimento e Pedro tenta falar com Letícia. Laura volta de viagem. Marina vai à casa de Tiago e Letícia fica furiosa. Flávia pede para Elio ajudá-la a conhecer Marina. Helô sente-se mal e Pedro pede para ela descansar. Laura garante a Tião que falará com Pedro sobre sua filha. Mileide afirma a Robinson que Camila não voltará. Jáder pede para conversar com Ruty Raquel. Flávia vai ao SPA falar com Marina. Yara visita Ciro na cadeia. Helô tem um sangramento. Laura conta a Pedro que tem uma filha com ele.



Terça-feira - 07 de fevereiro



Pedro se surpreende com a revelação de Laura, mas a deixa sozinha quando ouve o chamado de Helô. Marina é rude com Flávia. Letícia comenta com Antônio que não confia em Marina. Ciro confessa a Yara que foi ameaçado por Magnólia. Tião tenta convencer Magnólia a se casar com ele. Pedro confirma a perda de seu filho com Helô. Magnólia e Tião fazem um pacto. Elio pede para Flávia não acreditar em Tião. Tiago tenta não pensar em Marina. Salete mente para não ir com Suely visitar Gustavo. Yara afirma a Pedro que Ciro irá colaborar com as investigações contra Magnólia. Letícia descobre que Pedro tem uma filha com Laura. Gigi convida Jéssica para jantar em sua casa com Antônio e Olavo. Flávia convence Salete a visitar Gustavo. Edu vai ao cinema com Marina. Juninho implora que Misael não se separe de Yara. Ciro exige que Olavo consiga proteção para Sílvia. Tião alerta Magnólia sobre Ciro. Mileide vê fotos de Ruty Raquel e Jáder juntos e fica enciumada. Pedro se emociona ao ver fotos de Stelinha. Tiago se surpreende ao encontrar Marina com Edu.



Quarta-feira - 08 de fevereiro



Letícia reclama da presença de Marina e Helô tenta consolar a filha. Zuza fala para Pedro contar a verdade para Helô. Augusto afirma que não quer que Ciro se aproxime de Caio. Antônio vê as fotos de Ruty Raquel com Jáder e decide se vingar da namorada. Misael discute com Yara por causa de Ciro. Letícia reclama de Pedro ter demorado a voltar para casa. Laura comenta com Tião que trará Stelinha para conhecer Pedro. Tiago pede para Edu se afastar de Marina. Gigi avisa a Magnólia que Ciro irá depor contra ela. Suely e Salete visitam Gustavo. Letícia e Tiago discutem por causa de Marina. Pedro deixa Helô sozinha em casa. Tiago intercepta Marina no SPA. Tião conta para Helô que Pedro tem uma filha com Laura.



Quinta-feira - 09 de fevereiro



Helô sofre com a revelação de Tião. Marina enfrenta Tiago. Luciane entrega a Pedro uma caixa com celulares descartáveis usados por Magnólia. Helô briga com Pedro. Ciro avisa a Sílvia que um policial fará sua segurança. Helô conta para Pedro que soube por Tião da filha que ele teve com Laura. Tiago faz as pazes com Letícia. Gigi demite Jáder e Ruty Raquel. Ciro inicia seu depoimento contra Magnólia. Yara consola Helô. Magnólia pede para Tião disponibilizar seus advogados para defendê-la. Antônio tenta ajudar Ruty Raquel e Jáder. Marina pede para se encontrar com Tiago. Helô decide falar com Tião. Luciane avisa a Olavo sobre o paradeiro de Magnólia. Marina encontra com Tiago em sua sala na tecelagem. Magnólia é intimada a comparecer à delegacia. Helô ouve Tião falar com Laura.



Sexta-feira - 10 de fevereiro



Helô discute com Tião e passa mal. Letícia flagra Marina massageando Tiago. Yara leva Helô para o hospital e avisa a Pedro. Helô é levada às pressas para uma cirurgia. Depois de falar com Ciro, Suely pede a Salete que não denuncie Gustavo. Antônio decide trabalhar no posto e Robinson sente ciúmes de Jéssica. Gigi exige que Ruty Raquel e Jáder cumpram o aviso-prévio no SPA. Pedro tenta saber notícias sobre o estado de Helô. Tião comemora com Magnólia o sucesso de seu plano contra Helô. Misael se encontra com Flávia. Pedro tenta falar com Laura. Venturini liga para Luciane. Pedro acusa Laura de ser cúmplice de Tião. Ciro sai da cadeia. Pedro sofre ao lado de Helô e toma uma decisão. Magnólia chega para o seu depoimento. Ciro vai à casa de Augusto e Misael avisa ao prefeito. Pedro invade a casa de Tião.



Sábado - 11 de fevereiro



Pedro ameaça Tião. Augusto exige que Ciro saia de sua casa. Vitória conta para Sílvia por que Caio nasceu antes do tempo. Helô tem uma parada cardíaca e Letícia se desespera. Magnólia fica tensa quando vê a caixa com os celulares descartáveis que usava com o delegado. Ciro encontra a câmera que Pedro e Ana Luiza instalaram em seu quarto. Laura tenta se desculpar com Pedro. Tião faz um novo interrogatório com Magnólia. Luciane avisa a Hércules sobre a volta de Venturini. Salete deixa Antônio trabalhar no posto e Jéssica se anima. Jáder convida Ruty Raquel para sair. Antônio pede para Marina se afastar de Tiago. Flávia conta para Salete sobre sua conversa com Misael. Misael se preocupa com a aproximação de Yara e Ciro. Letícia e Edu se despedem de Helô. Magnólia se preocupa com a liberdade de Ciro. Letícia esquece seu celular no hospital e volta para buscar o aparelho. Marina beija Tiago.







