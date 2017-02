Resumos da semana: 19 a 25 de fevereiro

Noveleiros 17/02/2017 | 14h21 Atualizada em

*** MALHAÇÃO — PRO DIA NASCER FELIZ ***



Segunda-feira, 20 de fevereiro

Garcez ignora o alerta de Solange. Nanda fica triste ao ver Sula e Rômulo se beijando. Joana questiona Solange sobre o desfile e Bárbara a ironiza. Jéssica sugere que Nanda pergunte a Renato se ele conheceu Filipe antes ou depois do transplante. Garcez manda Solange atender aos pedidos de Joana. Jéssica sente ciúmes de Belloto. Joana dá a Giovane um convite para o desfile, enquanto Bárbara inventa que Gabriel não poderá participar. Joana troca conselhos com Lúcia, que fica comovida. Bárbara bajula Garcez, que admira Joana. Nanda exige que Renato explique como ele chegou até ela. Bárbara se incomoda com atenção que Garcez dá para Joana antes do início do desfile.



Terça-feira, 21 de fevereiro

Bárbara se esforça para chamar a atenção de Garcez. Renato leva Nanda para falar com a mãe de Filipe. Irene reclama ao saber que Cleo irá para o desfile. Joana descobre que encerrará o desfile e Bárbara se enfurece. Ricardo pede Tânia em casamento. Garcez elogia Bárbara para Tita. Jéssica e Belloto se divertem com Sula e Rômulo. Joana é ovacionada no final do desfile e Garcez fica extasiado. Irene pede para ir embora e Cleo implica com ela. Joana desiste de comemorar com Garcez e equipe para ficar com Giovane. Ricardo assume o namoro com Tânia. Bárbara deixa Gabriel para comemorar com Garcez e equipe. Bárbara almoça com o dono da agência e um cliente. Garcez manda Joana desfilar para o cliente.



Quarta-feira, 22 de fevereiro

Joana é aprovada por Garcez e Dante, e Bárbara protesta por não ter sido escolhida para fazer uma campanha internacional. Joana não aceita a forma como Dante a trata e desiste da campanha internacional. Bárbara hostiliza Tânia ao saber do namoro com Ricardo. Arthur se irrita ao ver Belinha estudando com Maurício. Bárbara culpa Tita pelo namoro de Ricardo e Tânia. Nanda não consegue esconder de Jéssica que desaprova o namoro de Sula e Rômulo. Bárbara é chamada para substituir Joana. Garcez avisa que Joana trabalhará em outras campanhas. Garcez manda uma joia para Joana usar em um evento e deixa Giovane enciumado.

Quinta-feira, 23 de fevereiro

Joana afirma que usará a joia que Garcez enviou e Giovane fica chateado. Gabriel vê as fotos de Bárbara sem entusiasmo. Arthur é rude com Belinha, que acaba saindo com Maurício. Bárbara e Tânia se enfrentam. Belinha esnoba Maurício e reata com Arthur. Bárbara se surpreende ao ver Joana com uma joia dada por Garcez. O dono da agência apresenta Bárbara para Marília. Joana observa atenta as estranhas atitudes de Marília, afirma que ela pegou uma das joias da coleção e todos se espantam. Martinha chama a atenção de Lucas ao vê-lo namorando Luiza. Vanderson finge não conhecer Rômulo, que se entristece. Bárbara manda uma foto de Joana no carro de Garcez para Gabriel. Sula tenta animar Rômulo. Garcez chega à casa de Tânia com Joana, e Giovane o flagra vestindo a gargantilha em sua namorada.



Sexta-feira, 24 de fevereiro

Garcez vai embora e Joana discute com Giovane. Sula sugere que Rômulo tente falar com Vanderson sozinho. O lutador se insinua para Nanda, que o repreende. Joana não consegue se entender com Giovane. Garcez afirma a Solange que cuidará da carreira de Joana. Vanderson faz exigências para Ricardo. Rômulo conversa com Cleyton sobre Vanderson. Martinha passa mal e é levada para o hospital. Garcez escala Joana para uma campanha de lingerie. Vanderson reconhece Rômulo. Garcez instrui Jonathan a ajudá-lo. Lucas avisa a Jéssica que Martinha ficará internada no hospital. Garcez insiste em mostrar a agência para Giovane. Nanda vê Vanderson humilhar Rômulo. Lucas decide passar a noite no hospital com Martinha. Giovane vê Jonathan se insinuar para Joana e tenta manter a calma. Jonathan beija Joana durante a sessão de fotos e Giovane se enfurece.

*** SOL NASCENTE ***



Segunda-feira, 20 de fevereiro



Mario e Geppina falam com Alice. Geppina, Gaetano e Damasceno montam uma mesa de café da manhã na delegacia. Mocinha tenta acalmar Tanaka. Repórteres chegam à manifestação, e Mario afirma que Cesar é o culpado por todos os crimes de que Alice foi acusada. Sinhá avisa ao neto das acusações do italiano. Wagner evolui em seu tratamento. Cesar decide voltar para Arraial. Mario tem uma ideia para mobilizar os moradores da cidade na manifestação em favor de Alice. Tanaka conta para Alice sobre seu passado. Mesquita e os policiais se surpreendem com a ação de Mario e seus amigos. Carolina tenta falar com Louzada por telefone, mas é impedida por Cesar.



Terça-feira, 21 de fevereiro



Louzada teme pela segurança de Carolina e vai até a pousada com Ana. Loretta tenta seduzir Mesquita. Cesar resgata as gravações que Carolina fez de suas confissões, mas não percebe quando um dos pendrives cai. Sinhá divulga a história do passado de Tanaka nas redes sociais. Lenita conta sobre sua filha para Alice. Sinhá se enfurece ao ver na tevê o depoimento de Mocinha em apoio a Tanaka. Cesar ateia fogo ao quarto de Carolina, mas Louzada salva a advogada. Ana leva a filha para o hospital. Todos comemoram ao saber que a polícia está atrás de Cesar. Mario descobre que Cesar usou Carolina para atingi-lo e se desespera. Sinhá avisa ao neto que ele está sendo perseguido pela polícia.



Quarta-feira, 22 de fevereiro

Cesar consegue fugir da polícia. Mario vai ao hospital para conseguir notícias de Carolina e Giuliana. Elisa, Paula, Sirlene e Felipe ajudam a organizar a pousada. Carolina conta para Mario sobre as gravações que fez de Cesar. Lenita conversa com a filha por uma rede social e se emociona quando Paty dá seu apoio à manifestação em favor de Alice. Sinhá expulsa Mocinha de sua casa. Tânia comenta que a repercussão da manifestação pode ajudar Alice. Carolina passa mal após contar para Mario que Giuliana é filha de Cesar. Sinhá consegue falar com Cesar durante a perseguição e dá uma ideia de fuga para o neto. O carro de Cesar cai em um lago e começa a afundar.



Quinta-feira, 23 de fevereiro

Louzada observa o carro de Cesar afundar, enquanto Nogueira chama os bombeiros. Mario conta para Ana, Vittorio e Ralf que Giuliana não é sua filha. Mocinha sofre por causa de Tanaka. Elisa e Julião rezam juntos na igreja pela liberdade de Alice. Os bombeiros tentam encontrar Cesar. Mario estranha a proximidade de Louzada e Carolina. Mesquita acompanha as buscas por Cesar. Alice garante que Cesar sobreviveu ao acidente. Tânia avisa a Alice que novos documentos foram retirados da Arraial Pescados. Alice pede para acabar com a manifestação. Louzada entrega a Mario o bilhete ameaçador que Cesar escreveu para ele. Geppina obriga Gaetano a ir com ela à casa de Sinhá. Alice apoia a decisão de Mario de assumir Giuliana como filha. Cesar chega escondido à casa de sua avó. Gaetano e Geppina entram na casa de Sinhá.



Sexta-feira, 24 de fevereiro

Sinhá esconde Cesar e fala com Gaetano e Geppina. Louzada encontra a carteira de Cesar e conclui que ele escapou. Tanaka se preocupa com Mocinha. Lenita pede para Paty visitar o Rota 94 quando vier ao Brasil. Hideo entrega a prova de que Cesar forjou seu álibi no dia da explosão das traineiras. Milena reclama quando Ralf a pressiona sobre a data do casamento. Carolina volta para casa. Loretta avisa a Marina que Lenita já sabe que Paty é a sua filha biológica. Sinhá vai com Gaetano e Geppina para a casa de Tanaka e avisa a Cesar. Carolina implora para que Ana não rejeite sua filha. Tanaka fica intrigado com o constrangimento de Mocinha diante de Sinhá. Sinhá convida Tanaka para se hospedar em sua casa. Yumi se muda para a casa de Tiago. Mocinha fica apavorada com as insinuações que Sinhá faz para Tanaka.



Sábado, 25 de fevereiro

Sinhá indica o quarto de Tanaka. Carolina confessa a Ana que tem medo de ser presa. Loretta percebe o desconforto de Milena com a pressão de Ralf para se casar. Mario descobre que Tanaka foi para a casa de Sinhá e se preocupa. Paty vê o show de Lenita no Rota 94, e Marina fica perturbada ao reconhecê-la. Tiago e Yumi cuidam de Dora. Sinhá leva comida para Cesar. Júlia torce para Wagner retornar da Bahia. Dora pede que Yumi dê um filho a Tiago. Loretta tenta aconselhar Milena. Tanaka ouve Sinhá ser rude com Mocinha. Wagner tem alta, e Patrick volta com ele para Arraial. Ralf convoca Padre Julião para marcar a data de seu casamento com Milena. Tanaka garante a Gaetano que descobrirá quem é a verdadeira Sinhá.



*** ROCK STORY ***





Segunda-feira, 20 de fevereiro

Gui garante a Júlia que não houve nada entre ele e Diana. Tom deixa claro a Lázaro que ele jamais será empresário da banda 4.4. Júlia diz a Nelson e Edith que Gui voltou para Diana. As fãs de Léo fazem vigília, solidárias ao sofrimento do cantor. Diana confessa ao pai que ama Gui. Léo fica furioso ao saber por Diana que ela o largou por causa de Gui e a expulsa de sua casa. Gui jura a Nelson que não aconteceu nada entre ele e Diana, mas confessa que ficou mexido com a declaração da ex. Gui procura Júlia. Nicolau diz aos parceiros que Gui precisa saber do interesse de Lázaro pela banda. Yasmin pede desculpas a Tom. Diana chama Gui para conversar. Gordo conta a Eva que Diana não se casou porque ainda ama Gui. Eva acha estranho quando Gordo se refere à namorada de Gui pelo nome de Lorena. Gilda se preocupa com a febre de Nicolau. Gui diz a Diana que o futuro dele é com Júlia.



Terça-feira, 21 de fevereiro

Diana tem um ataque de raiva e Gordo aconselha a filha a esquecer Gui. Diana garante ao pai que vai se livrar de Júlia. Nanda planeja um encontro casual com Gordo. Gui diz a Júlia que a ama. Roberto avisa a Nicolau que ele está com pneumonia. Gui conta a Eva a história de Júlia. Diana pensa em usar o que sabe sobre Lorena para derrubar Júlia. Léo segue os conselhos de Lázaro sobre como se portar na reunião com Diana e Gordo. Edith gosta do teste de Amanda, que é selecionada como dançarina finalista do Rebola Embola. Sob orientação da mãe, Chiara atrapalha o jantar de Gui e Júlia. Nelson sonha com Glenda e Edith fica furiosa. Gilda constata que o médico que atendeu Nicolau é cirurgião oncológico. Léo surpreende Diana e Gordo ao revelar que comprou a gravadora Radical Music.



Quarta-feira, dia 22

Gordo e Léo trocam insultos. Diana pergunta a Léo se foi ele quem roubou a música de Gui. Léo ajuda Nina. Miro diz a Nina que ela está diferente. Luana visita Nicolau. Lázaro e Léo planejam tirar todos os artistas da Som Discos. Diana avisa a Gui que eles terão que adiar a gravação do CD da 4.4. Yasmin conta a Diana que Léo ateará fogo nas suas roupas. Léo descobre que Diana não devolveu o anel que Gui lhe deu. JF comenta com os integrantes da banda que Gui deveria ter ido atrás de outras gravadoras. Diana decide vender o anel que Gui lhe deu para comprar uma mesa de som para a gravadora. Marisa fica nervosa ao ser dispensada por Lázaro. Luana pergunta a Nicolau se ele está escondendo alguma coisa. Júlia deixa claro para Diana que Gui está com ela.



Quinta-feira, dia 23

Diana afirma a Júlia que tem uma relação de afeto com Gui. Nicolau gosta da atenção de Luana. Léo e Lázaro iniciam o plano de tirar todos os artistas da Som Discos. Diana conta a Gui que Júlia a procurou. Daniel avisa a Eva que não consegue falar com a filha de Joel. Luana fica triste quando JF lhe pede para não ir a Friburgo com a banda. Lázaro cede ao assédio de Marisa. Roberto avisa a Nicolau que ele deve fazer os exames de controle. Yasmin pensa em ir a Friburgo assistir ao show da 4.4 e mente para Néia dizendo que participará de uma viagem com a escola. Marisa incentiva Luana a ir a Friburgo. Zac se surpreende ao ver Yasmin no hotel.



Sexta-feira, 24 de fevereiro

Yasmin conta para Natália que por pouco Gui não a viu com Zac. Luana decide ir para Friburgo. Néia expulsa os convidados da festa que Léo dá em casa. Luana flagra JF beijando outra garota na piscina do hotel e Nicolau a consola. Luana volta para o Rio de Janeiro. Diana garante a Gordo que conseguirá voltar para Gui. Néia avisa a Lázaro que Léo foi à praia e não irá à reunião marcada. Gilda sugere que Haroldo consiga a presença de Diana para ajudar na divulgação de seu salão. Luizão diz a JF que ele não merece Luana. Lázaro repreende Léo. Luana surpreende Nicolau e o beija. Diana acredita que Júlia e Lorena são a mesma pessoa.



Sábado, 25 de fevereiro

Luana pede a Nicolau que o relacionamento deles fique em segredo. Léo e Lázaro continuam com o plano de tirar artistas da Som Discos. Gordo afirma a Eva que dará a volta por cima na gravadora. Néia se alarma com uma ligação que recebe. Miro reafirma para Léo seu compromisso com Gordo na Som Discos, mas Nina demonstra gostar do assédio do cantor. Nina alerta Miro sobre seus ciúmes. Luana não aceita as desculpas de JF. Yasmin flagra Néia pegando o casaco de Léo, o mesmo usado pelo ladrão que roubou a gravadora de Gordo. Luana entrega as roupas de Alex para Luizão doar para o asilo. Diana diz a Gui que Júlia e Lorena são a mesma pessoa. Júlia vasculha as roupas de Alex e se surpreende ao encontrar uma foto do bandido ao lado de Lorena.



*** A LEI DO AMOR ***





Segunda-feira, 20 de fevereiro

Magnólia descobre que foi enganada por Tião e fica furiosa. Tião obriga Magnólia a dançar com ele. Antônio e Ruty Raquel se surpreendem ao ver Marina com um suposto namorado. Luciane tenta chamar atenção durante o discurso de Salete. Ciro pede dinheiro para Vitória. Gigi aconselha Magnólia a manter seu casamento com Tião. Yara fala para Helô incentivar Pedro a se relacionar com Stelinha. Letícia não percebe os ciúmes de Tiago por Marina. Ana Luiza termina seu namoro com Elio. Robinson convence Gledson a falar com Wesley. Jéssica se sensibiliza com os comentários de Antônio. Yara avisa a Ciro que Magnólia se casou com Tião. Tiago vê Marina com Felipe e se irrita. Misael critica Yara por pensar em se envolver novamente com Ciro. Pedro avisa a Helô que vai para Luanda. Tião recebe Aline e Magnólia fica horrorizada.



Terça-feira, 21 de fevereiro

Tião prende Magnólia em um quarto e passa a noite com Aline. Helô apoia a viagem de Pedro a Luanda. Tiago se desentende com Felipe e Letícia o deixa sozinho no restaurante. Misael sente ciúmes de Flávia com Elio. Ruty Raquel sai novamente com Jáder. Gledson reclama de seu encontro com Wesley. Letícia discute com Tiago por causa de Marina. Magnólia expulsa Aline da casa de Tião. Augusto repreende Vitória por ter dado dinheiro para Ciro. Tião ameaça Magnólia. Augusto comenta com Salete que eles precisam manter Luciane afastada de Venturini. Laura avisa a Pedro que está no Brasil e ele vai a seu encontro. Misael discute com Aline. Tiago exige que Letícia se afaste de Marina. Tiago garante a Antônio que Marina tem um plano contra ele. Silvia sugere que Ciro trabalhe como motorista particular. Luciane procura Venturini. Tião encontra Marina em sua casa e tenta intimidá-la. Pedro conhece Stelinha.



Quarta-feira, 22 de fevereiro

Pedro se emociona ao falar com Stelinha e Laura fica comovida. Marina enfrenta Tião. Helô sofre com a ausência de Pedro. Venturini faz uma proposta a Luciane. Pedro decide passar um tempo com Stelinha. Tião humilha Magnólia e convoca Aline novamente para ficar com ele. Flávia consola Misael. Mileide vai atrás de Luciane no hotel onde ela está com Venturini. Tiago decide provar que Marina o está perseguindo. Magnólia pensa em se vingar de Tião. Misael conta para Yara que foi com Flávia procurar Aline. Letícia fica intrigada ao saber que Tiago não está em casa. Marina chega ao bar onde Tiago está. Magnólia ameaça Tião e Aline. Tiago e Marina se beijam.



Quinta-feira, 23 de fevereiro

Tiago fica perturbado ao beijar Marina. Magnólia fere Tião e é acusada de tentativa de assassinato. Helô tenta disfarçar a tensão quando Pedro avisa que ficará um tempo com Stelinha. Robinson descobre que foi traído por Camila. Magnólia doa sangue para Tião. Laura tenta seduzir Pedro. Flávia vê Yara e Ciro se beijando. O delegado Celso aparece no hospital e Magnólia fica tensa. Robinson garante que se vingará de Camila. Mileide procura Venturini. Tiago e Marina se encontram na tecelagem. Jáder tenta convencer Ruty Raquel a desistir de Antônio. Magnólia altera a cena do crime na casa de Tião. Elio descobre uma testemunha do suposto acidente de Tião. Flávia se declara para Misael e os dois se beijam. Tiago se arrepende de ter se envolvido com Marina. Flávia vê a massagista sair da sala de Tiago. Letícia reclama do marido para Helô. O delegado fala com Tião e Magnólia entra em pânico.



Sexta-feira, 24 de fevereiro

Tião despista o delegado, que desconfia. Helô se preocupa com Letícia. Tiago é hostil com Flávia. Gigi repreende Marina por chegar atrasada. Laura tenta se aproximar de Pedro. Letícia conta para Tião a versão que Magnólia relatou à polícia sobre seu acidente. Augusto não consegue perdoar Vitória. Gledson pensa em usar Robinson no plano de Venturini. Tiago leva flores para Letícia. Tião confirma a versão de Magnólia para o delegado. Elio descobre que Aline era a garota de programa que estava na casa de Tião. Yara revela a Misael que beijou Ciro. Elio procura Aline. Misael pede Flávia em namoro. Salete tenta convencer Augusto a se entender com Vitória. Luciane gosta da ideia de usar Robinson para o plano de Venturini. Salete se interessa por Leonardo, amigo de Augusto. Aline chantageia Magnólia. Tiago decide viajar e Letícia estranha. Aline ameaça Magnólia na frente de Tião.



Sábado, 25 de fevereiro

Aline se faz de vítima na frente Tião e Magnólia fica furiosa. Elio fala sobre Aline para o delegado. Ciro começa a trabalhar como motorista. Ana Luiza critica Vitória por sua insegurança com Augusto. Salete flerta com Leonardo. Tião convence Aline a não denunciar Magnólia. Yara apoia Ciro. Flávia e Misael se encontram. Augusto e Salete entram no carro de Ciro para voltar a São Dimas. Magnólia propõe uma trégua a Tião. Tiago sonha com Marina e fica perturbado. Yara convence Helô a se encontrar com Pedro no Rio de Janeiro. Tiago viaja para Curitiba. Salete conta para Jéssica e Flávia que conheceu Leonardo. Jáder se declara para Ruty Raquel. Luciane conversa com Robinson. Helô desiste de ir atrás de Pedro. Marina aparece no quarto de Tiago em Curitiba.

