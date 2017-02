Resumos da semana: 27 de fevereiro a 4 de março

Noveleiros 24/02/2017 | 08h00 Atualizada em

*** MALHAÇÃO — PRO DIA NASCER FELIZ ***

Foto: Raquel Cunha / GShow

Segunda-feira, 27 de fevereiro

Giovane é expulso da agência após confrontar Jonathan. Garcez pressiona Joana para escolher entre a carreira e o namorado. Sula convence Rômulo a desafiar Vanderson no torneio de luta. Garcez comunica a Solange que Joana está fora da agência de modelos. Joana se desentende com Giovane. Vanderson faz uma proposta a Rômulo. Tânia se preocupa com o namoro de Luiza e Lucas. Garcez decide se matricular na Forma. Lucas visita Martinha. Garcez se insinua para Bárbara. Giovane termina o namoro com Joana.



Terça-feira, 28 de fevereiro

Bárbara tenta conter as investidas de Garcez. Giovane confessa a Jorjão que terminou com Joana para não atrapalhar a carreira dela. Caio manipula Manuela contra Tânia. Garcez tenta se aproximar de Joana. Rômulo assina um contrato para lutar no torneio Rio Combate. Joana enfrenta o assédio de Garcez e tenta alertar Bárbara, que ignora a irmã. Vanderson propõe que Rômulo perca a luta para ele intencionalmente. Joana vai à casa de Irene em busca de Gabriel. Garcez ataca Bárbara.



Quarta-feira, 1º de março

Não haverá exibição devido à apuração dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.

Quinta-feira, 2 de março

Joana defende Bárbara. Bárbara finge não precisar da ajuda de Joana e as duas discutem. Solange avisa a Garcez que Ricardo cancelou o contrato com a agência. Vanderson afirma a Nanda que Rômulo perderá a luta intencionalmente. Garcez tenta aliciar Juliana, e Bárbara e Joana investem contra o agressor, com a ajuda de Gabriel e Giovane. Luiza e Lucas não conseguem se entender. Rômulo treina com Belloto para a luta. Garcez é preso. Jorjão incentiva Giovane a procurar Joana. Joana anuncia que voltará para Morro Branco e pede que Giovane a acompanhe.



Sexta-feira, 3 de março

Giovane aceita ir para Morro Branco com Joana, e a menina revela que estava testando o amor do jogador. Bárbara ofende Tânia, que decide enfrentar as filhas de Ricardo. Joana e Giovane reatam o namoro. Jéssica alerta Nanda para a falta de crédito a Rômulo. Renato propõe morar com Nanda. Luiza sente a distância de Lucas. Nanda recusa a proposta de Renato. Joana e Giovane se amam em Morro Branco. Tânia chega para jantar com Ricardo e as filhas. Bárbara provoca Tânia. Agenor surpreende Joana e Giovane.



*** SOL NASCENTE ***

Segunda-feira, 27 de fevereiro



Tanaka confessa a Gaetano que teme que Mocinha faça parte da quadrilha de Sinhá. Ralf revela ter medo de perder Milena e Lenita aconselha o irmão. Sinhá exige que Cesar vá à fazenda esconder as provas de seus crimes. Lenita conversa com Paty, mas Marina interrompe a aproximação das duas. Carolina passa mal e não consegue depor contra Cesar. Milena e Geppina veem fotos antigas de Vittorio e Loretta. Mesquita interroga o dono do bar que foi subornado por Cesar. Patrick e Wagner voltam a Arraial do Sol Nascente. Carolina descobre uma maneira de livrar Alice da cadeia.



Terça-feira, 28 de fevereiro



O homem subornado por Cesar e João Amaro confessa para Louzada e Mesquita que se lembra dos bandidos. Loretta ajuda Elisa, que se surpreende. Alice aconselha Lenita a ouvir Vittorio e se acalmar com relação a Paty. Carolina revela a Mario e Tanaka que os documentos que podem inocentar Alice estão enterrados na fazenda de Sinhá. Flavinha conta a Hideo que se encontrará com sua mãe biológica. Mocinha fica apreensiva quando o Comendador a reconhece na rua e comenta sobre a reabertura do cassino. Tânia anuncia a Alice que ela será transferida para um presídio. Alice decide fugir e pede ajuda a Mario.



Quarta-feira, 1º de março

Sinhá esconde o mapa na cozinha de casa. Ralf fica com ciúmes de Milena durante o Baile de Carnaval no Rota. Lenita agradece o apoio de Vittorio em sua tentativa de aproximação com Paty. Patrick conforta Ana, que sofre pelas escolhas erradas de Carolina. Tanaka encontra o mapa escondido por Sinhá. Cesar deixa o esconderijo no sótão da casa de Sinhá disfarçado e consegue chegar à rodoviária. Tanaka anuncia a Mario que tem o mapa para os documentos que provam a inocência de Alice.



Quinta-feira, 2 de março

Mario esconde de Tanaka o plano de fuga de Alice. Elisa confessa a Paula sua paixão por Padre Julião. Cesar consegue escapar de Nogueira. Mario explica o plano de fuga para Alice. Louzada se encarrega de fazer a transferência de Alice para o presídio. Sob a orientação de Lúcia, Júlia, Chica e Quirino decidem levar Wagner para o mar. Geppina desconfia da movimentação de Mario, Gaetano e Damasceno. Ana sugere uma nova ocupação para Patrick. Kika e Mesquita se aproximam. Mario se prepara para resgatar Alice.



Sexta-feira, 3 de março



Alice consegue fugir de Louzada durante a passagem do bloco de carnaval na rua. Mesquita convence Louzada a concentrar as buscas apenas em Alice e Mario. Gaetano provoca Sinhá, que se revolta contra o padeiro. Mocinha implora para que Sinhá deixe Arraial do Sol Nascente. Gaetano anuncia a Tanaka que Alice fugiu da delegacia. Elisa e Loretta encontram um pendrive no quarto de Carolina. Carolina chega à delegacia para depor contra Cesar.



Sábado, 4 de março

Carolina revela tudo o que sabe sobre Cesar a Louzada. Júlia, Vanda, Chica e Quirino vão com Wagner até o mar. Sinhá liga para Cesar e conta que Alice fugiu da prisão. Elisa e Padre Julião evitam um ao outro. Ana se surpreende com os crimes cometidos por Carolina e repreende a filha. Júlia e Wagner se beijam. Dora e Paula conversam com Elisa sobre seu amor por Julião. Loretta ajuda Lenita a entrar em contato com Marina. Carolina confirma que Cesar é o assassino de João Amaro.



*** ROCK STORY ***



Foto: Pedro Curi / GShow

Segunda-feira, 27 de fevereiro

Gui comenta com Júlia que Diana acredita que ela mudou de nome para fugir da polícia. Júlia mostra a Gui a foto de Lorena com Alex. Léo tenta convencer Nina a transferir seu contrato para a sua gravadora. Miro avisa a Léo que ele e Nina não sairão da Som Discos. Luizão recrimina JF por trair Luana. Lorena mente para Júlia e afirma que Alex fingiu ser outra pessoa. Diana vai à casa de Edith e Nelson fazer perguntas sobre Júlia. Júlia fala com Gui que não acredita na história de Lorena sobre Alex. A banda 4.4 se apresenta num programa de TV. Du e Jaílson veem Paçoca na TV. Gilda se mostra frustrada com o pouco movimento do salão. Diana descobre, por meio da diretora da escola em que Júlia lecionou, que a moça foi acusada de traficar drogas.



Terça-feira, 28 de fevereiro

Júlia diz a Gui que precisa descobrir a verdade sobre a relação de Lorena com Alex. Luizão aconselha Haroldo a contar a Gilda sobre a dificuldade financeira da churrascaria. Amanda liga para a mãe e conta sobre a data do teste para dançarina do Rebola Embola. Lorena se preocupa com a falta de confiança de Júlia. Jaílson diz a Zac que Paçoca foi seu cúmplice no roubo dos instrumentos da banda. Patrícia recomenda que Diana denuncie Júlia, e Vanessa ouve. Nina conta a Gordo e Diana que Léo fez uma proposta para ela e Miro. Lázaro esnoba Gordo e Diana. Vanessa descobre que Diana denunciou Júlia. Néia recebe uma ligação misteriosa e se preocupa. Amanda avisa à mãe que ganhou o concurso do Rebola Embola. Vanessa ajuda Júlia a fugir da polícia.



Quarta-feira, 1º de março

Júlia se esconde em um conjugado de um amigo de Nelson. Vanessa pede que Júlia não conte a Gui que foi Diana quem a denunciou. Júlia pergunta a Lorena se ela era cúmplice de Alex. Zac e os amigos decidem fazer uma festa na casa de Gui. Nina e Miro avisam a Lázaro que resolveram aceitar a proposta de Léo. Nanda mostra a Gordo uma foto de Júlia na internet. Júlia teme que a banda de Gui seja prejudicada por sua causa. Diana pressiona Vanessa para conseguir informações sobre Júlia. Nicolau tenta convencer Luana a contar para as pessoas sobre o namoro deles. Néia descobre que Yasmin foi à festa na casa de Gui. Gui pergunta a Diana se foi ela quem denunciou Júlia. A polícia vai à casa de Gui procurar Júlia. Néia flagra Yasmin no quarto com Zac.



Quinta-feira, 2 de março

Yasmin revela a Néia e Léo que está namorando Zac. Zac tenta se explicar para Gui. Nelson, Edith e Vanessa contam a história de Júlia para Tom. Júlia confirma para Gui que foi Diana quem a denunciou à polícia. Marisa convence Lázaro a levá-la para casa com ele. William pensa em ajudar Júlia. Júlia pede que Lorena venha para o Brasil para depor contra Alex. Daniel orienta Gui a contar a verdade sobre Júlia à polícia. Gilda e Haroldo se preocupam com Nicolau. Lázaro ajuda Léo a manter Yasmin e Zac separados. Syl e Tainá veem Miro e Nina almoçando com Léo e contam para Gordo. Diana marca uma coletiva de imprensa e Vanessa avisa a Gui. Léo tenta subornar Yasmin para afastá-la de Zac. Gui aparece na coletiva de Diana e decide contar a verdade sobre Júlia.



Sexta-feira, 3 de março



Daniel impede que Gui fale sobre Júlia. JF comenta que sente falta de Luana e Nicolau se incomoda. Yasmin conta para Zac sobre o plano de Léo. Edith e Nelson levam comida para Júlia e Gui. Eva sai com Gordo. Júlia teme pela apresentação da 4.4 na televisão. Diana questiona Eva sobre Júlia. Gilda fica animada com o anúncio sobre o salão na revista. Néia recebe uma ligação misteriosa e Yasmin desconfia. Lázaro se preocupa com o plano de Léo contra Diana. Nina e Miro procuram Gordo e Diana. Néia dá dinheiro para Betão. Gui é intimado a depor sobre o caso de Júlia. Haroldo discute com Gilda. A 4.4 começa sua apresentação na TV, mas é hostilizada no programa e Gui tenta defendê-los. Júlia fica arrasada com a repercussão da apresentação da banda na TV e toma uma decisão. Nanda se declara para Gordo e é dispensada pelo empresário.



Sábado, 4 de março

Júlia dá seu depoimento ao delegado. Gui tenta falar com Júlia. Nicolau conta a JF que está namorando Luana. Marisa incentiva Luana a esquecer JF. Gui pede para depor a favor de Júlia. Lázaro tem uma ideia para melhorar a imagem de Léo diante da banda 4.4. Lorena descobre que Júlia se entregou à polícia e fica arrasada. Luizão critica JF por ter brigado com Nicolau por causa de Luana. Júlia decide dar uma entrevista na TV e Diana deixa Chiara assistir. Lucas reconhece Júlia e decide depor a seu favor. Gordo descobre que Gui sabia a verdade sobre Júlia. Chiara apoia Júlia e Gui fica comovido. Edith aprova a estreia de Amanda. Amanda revela que é filha de Glenda e Edith desmaia. Alex começa a trabalhar em um hotel em Alagoas.



*** A LEI DO AMOR ***



Foto: Mauricio Fidalgo / GShow

Segunda-feira, 27 de fevereiro

Tiago expulsa Marina de seu quarto. Aline visita Tião. Hélio comenta com Ana Luiza que Aline é testemunha do suposto acidente ocorrido com Tião. Magnólia reclama com Tião da presença de Aline. Letícia se preocupa com o mal-estar de Helô. Tiago e Marina ficam juntos. Ana Luiza procura Aline. Tiago procura a tatuagem de Isabela em Marina. Ruty Raquel termina o namoro com Antônio. Salete marca um encontro com Leonardo. Suely questiona Gustavo sobre o fim de seu romance com Salete. Jéssica se insinua para Antônio. Robinson se anima quando Luciane o procura. Elio pede para Letícia falar com Tião sobre o suposto acidente. Ciro leva Aline para casa de Misael e avisa a Yara. Luciane chega ao hotel com Robinson, que se apavora ao ver Venturini. Tião explica a Letícia por que não denunciou Magnólia. Aline discute com Misael e Yara. Helô vai para o hospital. Ciro conforta Yara. Helô descobre que está grávida.



Terça-feira, 28 de fevereiro

Helô se emociona com a notícia de sua gravidez. Tiago deixa Marina ficar em seu quarto. Ciro tenta acalmar Yara. Robinson gosta da ideia de virar deputado estadual. Aline tira satisfações com Flávia. Letícia conta para Elio sobre sua conversa com Tião. Vitória discute com Augusto. Salete e Leonardo se beijam. Elio aconselha Letícia a se manter afastada de Marina. Helô conta para Yara que está grávida e diz que não falará nada para Pedro. Marina tenta confundir Tiago. Elio ameaça Magnólia, que procura Aline. Ana Luiza ouve Elio reclamar com Misael por estar namorando Flávia. Tião contradiz Magnólia na frente de Aline. Salete afirma a Luciane que não deixará que Robinson seja enganado. Antônio descobre que Marina está viajando. Leonardo convida Salete para jantar novamente. Marina e Tiago ficam juntos em Curitiba. Tião deixa o hospital e Magnólia o leva para casa. Pedro pede que Laura deixe Stelinha com ele, enquanto ela vai a Luanda. Marina convida Tiago para continuar com ela em Curitiba. Tião ridiculariza Magnólia.



Quarta-feira, 1º de março

Magnólia chora com a humilhação de Tião. Marina convence Tiago a ficar com ela em Curitiba. Antônio fala para Letícia que Marina está viajando e ela fica intrigada. Tiago afirma a Marina que contará sobre eles para Letícia. Venturini treina Robinson. Letícia decide ir para Curitiba encontrar Tiago. Augusto incentiva Vitória a voltar a estudar e fazer terapia. Laura decide deixar Stelinha ficar com Pedro no Brasil. Helô tenta convencer Letícia a não viajar para Curitiba. Tião afirma a Miro que quer conquistar Magnólia. Pedro volta para São Paulo e Helô se surpreende com a presença de Stelinha. Letícia chega a Curitiba, e Tiago se apavora.



Quinta-feira, 2 de março

Tiago se desespera com a chegada de Letícia e envia uma mensagem para Marina, sem que a esposa perceba. Helô se aproxima de Stelinha. Marina deixa o hotel. Letícia desconfia da ansiedade do marido. Letícia descobre que Tiago estava no hotel com Marina. Helô se desespera com o estado de Letícia. Yara comenta com Pedro que Helô está insegura com sua relação com Laura. Luciane alerta Salete sobre a ambição de Robinson. Antônio confessa sua atração por Jéssica. O delegado revela a Pedro, Augusto e Olavo que há indícios de que Magnólia tenha assassinado Beth. Tião propõe uma trégua a Magnólia. Helô sofre uma queda e teme perder seu bebê novamente. Letícia pede o divórcio a Tiago.



Sexta-feira, 3 de março

Tiago afirma que ama Letícia e não quer se separar dela. Helô confirma com a médica que está tudo bem com o bebê. Tião rejeita Magnólia. Ana Luiza repreende Tiago por ter ficado com Marina. Tiago confronta Marina. Antônio pede permissão a Ruty Raquel para beijar Jéssica. Tião finge que esteve com outras mulheres para irritar Magnólia. Helô conforta Letícia, e Pedro aconselha Tiago. Ana Luiza orienta os estudos de Vitória. Jáder não gosta de ver Robinson envolvido com a política. Salete se recusa a ajudar Mileide. Antônio desiste de beijar Jéssica. Jáder beija Ruty Raquel. Laura sente ciúmes de Stelinha com Helô. Ciro garante a Yara que não é pai do filho de Vitória. Magnólia acredita que Caio é filho de outro homem.



Sábado, 4 de março

Magnólia ofende Vitória e a acusa de ter traído Ciro. Ciro fala com Yara que não há possibilidade de Caio ser seu filho. Zuza e Xanaia apoiam Vitória. Antônio aconselha Tiago. Flávia decide procurar Tião. Mileide desconfia de Jáder. Ruty Raquel confessa a Antônio que beijou Jáder. Augusto afirma a Vitória que a ama e que é o pai de seu filho. Luciane aconselha Pedro a ter atenção com Laura. Helô confronta Marina. Marina vai à casa de Tião atender Magnólia. Antônio beija Jéssica, e Ruty Raquel volta a se envolver com Jáder. Tião nega o dinheiro pedido por Flávia. Pedro, Helô e Letícia se surpreendem com a chegada de Laura. Marina defende Tião de Flávia.



