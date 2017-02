Saiba como aderir à tendência do sereísmo, em alta neste verão

Lady 13/02/2017 | 16h10 Atualizada em

Quem é ligado em moda já percebeu: o mundo das sereias invadiu as vitrines. A tendência, que tem a cara do verão, promete ficar mais forte com a personagem de Isis Valverde em A Força do Querer.

Na novela que vai substituir A Lei do Amor, a atriz será Rita,moça sonhadora e apaixonada por água, que usa elementos do sereísmo – estilo de vida inspiradonas sereias – em seus looks.



O professor de moda do Senac Canoas Iran Marcon garante que esta tendência ainda vai longe.

– Essa onda começou em 2012,quando a grife francesa Chanel fez um desfile todo inspirado no fundo do mar. Desde então, essas referências só ficaram mais fortes e estão bombando neste verão.É lúdico, divertido e muito colorido – define o especialista.

Você pode usar e abusar do universo das sereias em todo o visual, ou escolher um item apenas para manter seu próprio estilo. E o melhor: muitos destes elementos prometem continuar em alta no outono-inverno. Confira as dicas do professor e renda-se ao sereísmo!



Mistura bem-vinda

Pense no fundo do mar. Conchas,cavalos-marinhos, ondas, corais, a figura da própria sereia – todos estes elementos podem estar em qualquer peça do vestuário, como em estampas de camisetas.

Uma maneira fácil e barata de aderir são os acessórios. Brincos,colares e pulseiras de conchas,búzios ou com aquela cara de peças compradas na beira da praia deixam qualquer look com ar de sereia. Vale misturar com o que você já temem casa – acessórios de metal nunca saem de moda.



Pense colorido



Adote as cores das sereias: rosa,lilás, azul, verde e muito brilho. Pode ser na roupa, na bolsa, na maquiagem,ou até nos cabelos – por que não?

Peças metalizadas devem seguir firmes e fortes no friozinho.E pérolas são um clássico:com uma peça em azul, você vai ¿sereiar¿!



Produção completa

Nas madeixas, a ideia é parecer que acabou de sair do mar. Quem tem fios ondulado sou cacheados sai na frente. Se não tem, as pomadas dão este volume. Para maquiagem e nas unhas, vá de metalizados e cores que lembram o fundo do mar.



Praia e asfalto



Biquínis, tops e maiôs podem sair das areias e ganhar as ruas da cidade em produções informais. Combine com peças mais urbanas como o jeans.



Babados remetem ao movimento das águas e podem estar em saias, blusas com decote ombro a ombro ou vestidos. Mas lembre-se de que dão volume! Então, use babados nos locais que você prefere valorizar.



