Saiba mais sobre poder das fantasias sexuais e do orgasmo noturno /

Falando de Sexo 16/02/2017 | 15h53 Atualizada em

Eu só consigo me excitar imaginando situações eróticas. Mesmo achando o meu namorado atraente, não me concentro só nele. Penso em filmes, fotos e contos. Posso ter algum tipo de desvio?

Já traí o meu marido e tive um orgasmo incrível, mas durante um sonho.... Achei muito estranho! É mesmo possível ter orgasmo dormindo?



A pessoa que consegue criar suas fantasias eróticas, tanto sozinha quanto durante a transa, não tem desvio. Quase todos possuem imaginações, só que alguns se sentem culpados em usar este recurso.



Existem aqueles que não sentem muito prazer — e até são incapazes de atingir o orgasmo — sem recorrer a elas. Com as fantasias, a vida sexual ganha uma diferença que seria impossível no dia a dia.



Por mais que há uma grande atração entre o casal, a excitação não se dá sempre da mesma forma. Sofre altos e baixos.



Por isso, este recurso funciona, muitas vezes, como estimulante para revitalizar a intensidade do desejo. E a variedade é grande: cenas, lugares, pessoas, podendo ser, em alguns casos, com um parceiro mais desejável do que aquele com quem se está fazendo sexo.



Intimidade



Quanto a ter orgasmo dormindo, é possível sim! E pode ocorrer durante a fase do sono profundo.



Dependendo de como foi o dia da mulher e do envolvimento corporal do casal durante o sono — como dormir de conchinha —, ela pode ter este ápice do prazer dormindo. Filmes que ficaram na sua mente também podem gerar isto.



Só não deve reprimir fantasias ou sonhos eróticos por preconceito. Quando o casal tem muita intimidade pode fazer disso um momento excitante, contando um para o outro.



Leia outras colunas do Falando de Sexo



Dúvidas e sugestões, escreva para falandodesexo@diariogaucho.com.br