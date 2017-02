Sessão da Tarde exibe "2 Filhos de Francisco" nesta terça-feira

Filme na TV 14/02/2017 | 11h00 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta terça-feira, é 2 Filhos de Francisco, um drama brasileiro de 2005. A atração vai ao ar a partir das 15h13min, conforme a programação divulgada pela emissora.



De acordo com a sinopse do filme, Francisco é um lavrador que sonha transformar os filhos Mirosmar e Emival em uma famosa dupla sertaneja. Um empresário consegue lancá-los no interior, até que um acidente interrompe a carreira deles.

Anos depois, Mirosmar vira Zezé di Camargo, mas a fama só vem quando ele se une a outro irmão, o parceiro perfeito para concretizar o sonho do pai.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: 2 Filhos de Francisco

Elenco: Ângelo Antônio, Dira Paes, Marcio Kieling, Thiago Mendonca, Paloma Duarte, Natália Lage

Direção: Breno Silveira

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Drama