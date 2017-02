Sessão da Tarde exibe "A Fera" nesta quinta-feira

Filme na TV 03/02/2017 | 09h59 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta quinta-feira, é A Fera, drama de 2011. A atração vai ao ar a partir das 15h14min, conforme a programação divulgada pela emissora.

De acordo com a sinopse do filme, Kyle era um jovem bem sucedido e cobiçado pelas mulheres, que só se importava com a aparência. Um dia, ele humilha Kendra, uma poderosa colega de classe.

Ela lança um feitiço que o deixa desfigurado. A maldição durará um ano, mas só se Kyle conseguir fazer com que uma mulher o ame pelo que ele é, e não por sua aparência. Ele passa a ter esperanças quando outra colega de colégio, Lindy, entra em sua vida.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Beastly

Elenco: Alex Pettyfer, Vanessa Hudgens, Mary-Kate Olsen, Justin Bradley|| Elenco de dublagem: Kyle: Yuri Chesman/ Lindy: Michelle Giudice / Kendra: Priscila Ferreira/ Will: Ricardo Sawaya/ Zola: Silvia Suzy/ Locutor E Placas: Vágner Santos

Direção: Daniel Barnz

Nacionalidade: Norte-americana

Gênero: Drama