Sessão da Tarde exibe "De Repente 30" nesta segunda-feira

Filme na TV 18/02/2017 | 11h00 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta segunda-feira, é De Repente 30, uma comédia de 2004. A atração vai ao ar a partir das 15h10min, conforme a programação divulgada pela emissora.



De acordo com a sinopse do filme, em 1987, maltratada pelos colegas na sua festa de 13 anos, uma garota sonha em ser adulta e acorda em 2004, com 30 anos, como uma poderosa editora de revista de moda em Nova York.

Contudo, logo se decepciona com o tipo de mulher que se tornou e tenta recuperar o amor de seu ex-vizinho de adolescência, que está para casar com outra.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: 13 Going on 30

Elenco: Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Judy Greer, Andy Serkis, Kathy Baker, Samuel Ball|| Elenco de dublagem: Jenna Rink: Priscila Amorim/ Lucy Wyman: Marisa Leal/ Richard Kneeland: Júlio Chaves/ Wayne Rink: Jorge Vasconcellos/ Alex Carlson: Ettore Zuim/ Wendy: Silvia Goiabeira/ Arlene: Marly Ribeiro/ Becky: Aline Ghezzi/ Trish Sackett: Márcia Morelli/ Glenn: Duda Espinoza / Jenna Adolescente: Erika Menezes/ Lucy "Tom-Tom" Adolescente: Luisa Palomanes

Direção: Gary Winick

Nacionalidade: Norte-americana

Gênero: Comédia