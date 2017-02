Sessão da Tarde exibe "Edward Mãos de Tesoura" nesta quinta-feira

Filme na TV 16/02/2017 | 11h00 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta quinta-feira, é Edward Mãos de Tesoura, um longa de 1990. A atração vai ao ar a partir das 15h16min, conforme a programação divulgada pela emissora.



De acordo com a sinopse do filme, uma dona de casa descobre e leva para casa um jovem inventado por um fabricante de bolachas. Na verdade, o inventor morreu antes de substituir as tesouras que lhe servem de mãos.

Paparicado pelas mulheres, por ser exímio jardineiro e cabeleireiro, o rapaz apaixona-se pela filha da hospedeira e acaba perseguido, vítima de incompreensões e maldades.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Edward Scissorhands

Elenco: Winona Ryder, Johnny Depp, Dianne Wiest, Anthony Michael Hall, Kathy Baker, Vincent Price|| Elenco de dublagem: Marge :Alessandra Araújo/Old Kim:Alna Prado/Inventor:Carlos Silveira/Dona De Casa-1:Carmen Cozzi/Locutor Tv E Allen:Cássius Romero/Mike:Claus Di Paula/Kevin:Enrico Espada/George E Policial-2 H:Fábio Castro/Carol E Dona De Casa-2:Fátima Silva/Espectadora-6 E Esmeralda:Ernanda Book/Psicólogo:Francisco Bretas/Bill:Hamilton Ricardo/

Direção: Tim Burton

Nacionalidade: Norte-americana

Gênero: Fantasia