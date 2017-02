Sessão da Tarde exibe "Espelho, Espelho Meu" nesta quinta-feira

Filme na TV 09/02/2017 | 11h00 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta quinta-feira, é Espelho, Espelho Meu, de 2012. A atração vai ao ar a partir das 15h15min, conforme a programação divulgada pela emissora.

De acordo com a sinopse do filme, após a morte do rei, sua mulher assume o comando do reino. Extremamente vaidosa, ela passa a cobrar cada vez mais impostos para sustentar uma vida de opulência.

Ao mesmo tempo mantém presa em seu quarto a enteada, Branca de Neve. Ao completar 18 anos, a jovem resolve sair do castelo e conhecer a realidade do reino. Horrorizada com a situação de fome e miséria do povo, ela retorna decidida a derrubar a rainha.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Mirror Mirror

Elenco: Julia Roberts, Nathan Lane, Lily Collins, Mare Winningham, Armie Hammer, Michael Lerner|| Elenco de dublagem: A Rainha Má/ Espelho:Andréa Murucci/ Branca De Neve:Erika Menezes/ Principe Alcot:Raphael Rossatto/ Brighton:Júlio Chaves/ Confeiteira Margaret:Márcia Morelli/ Barão:Isaac Bardavid

Direção: Tarsem Singh

Nacionalidade: Canadense/Americana

Gênero: Fantasia