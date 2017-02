Sessão da Tarde exibe "Mara e o Senhor do Fogo" nesta terça-feira

Filme na TV 07/02/2017 | 11h00 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta terça-feira, é Mara e o Senhor do Fogo, de 2015. A atração vai ao ar a partir das 15h13min, conforme a programação divulgada pela emissora.

De acordo com a sinopse do filme, quando Mara começa a ter visões de deuses antigos, ela logo descobre que seu maior desafio está escondido no passado.

Com a ajuda de um professor para mitologia antiga, ela descobre que o crepúsculo dos deuses está se aproximando e ela é a única que tem a capacidade de viajar de volta no tempo e o poder de salvar a todos.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Mara and The Firebringer

Elenco: Carin C. Tietze, Josef Hannesschlager, Jan Josef Liefers, Christoph Maria Herbst, Lilian Prent, Esther Schweins|| Elenco de dublagem:Mara Lorbeer:Agatha Paulita/ Professor Weissinger:Mauro Ramos/ Loki:Alexandre Marconato / Christa Lorbeer:Mônica Rossi

Direção: Tommy Krappweis

Nacionalidade: Alemã

Gênero: Fantasia