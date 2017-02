Sessão da Tarde exibe "Marley & Eu" nesta segunda-feira

Filme na TV 13/02/2017 | 11h00 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta segunda-feira, é Marley & Eu, uma comédia de 2008. A atração vai ao ar a partir das 15h11min, conforme a programação divulgada pela emissora.

De acordo com a sinopse do filme, John e Jenny eram jovens, apaixonados e estavam começando a vida juntos, sem grandes preocupações, até levarem para casa Marley, uma bolinha de pelo que logo virou um cachorrão desajeitado e incorrigível.

O cachorro arrombava portas, arranhava paredes, babava nas visitas, comia roupa do varal alheio e abocanhava tudo o que pudesse, transformando a vida do jovem casal em um pesadelo, mas conquistando seus corações com pureza e lealdade.

Leia mais

50 filmes para você assistir na Netflix

Rainha de Katwe: filme em cartaz destaca a história de jovem campeã de xadrez

Confira outras notícias sobre o que rola na telinha

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Marley And Me

Elenco: Owen Wilson, Jennifer Aniston, Eric Dane, Kathleen Turner, Alan Arkin, Nathan Gamble|| Elenco de dublagem: John:Ettore Zuim/ Jenny:Elida L¿astorina/ Sebastian:Alexandre Marconato/ Arnie:Luiz Carlos/ Outras Vozes:Armando Tiraboschi/ Bruno Marçal/ Cecilia Lemez/ Cesar Marchetti/ Eudes Carvalho/ Giulia De Brito/ Isaura Gomes/ Ivete Jaime/ Jussara Marques/ Marcia Regina/ Marco Antonio/ Matheus Fererira/ Patricia Scalvi/ Rosinha Baroli/ Sergio Marques/ Tatiane Kelpmair/ Wendel Bezerra

Direção: David Frankel

Nacionalidade: Norte-americana

Gênero: Comédia