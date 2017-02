Sessão da Tarde exibe "Meu Tio Matou um Cara" nesta quarta-feira

Filme na TV 08/02/2017 | 11h00 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta quarta-feira, é Meu Tio Matou um Cara, comédia de 2005. A atração vai ao ar a partir das 15h17min, conforme a programação divulgada pela emissora.

De acordo com a sinopse do filme, Éder é preso ao confessar ter matado um homem. Duca, sobrinho de Éder, tem apenas 15 anos e quer provar a inocência do tio. Ele tem certeza de que o tio está assumindo o crime para livrar a namorada, Soraya, ex-mulher do morto.

Duca também quer conquistar o coração de Isa, uma colega de escola que parece estar mais interessada em seu melhor amigo, Kid. Para conseguir provar sua teoria, Duca recebe a ajuda de Isa e Kid nas investigações

Leia mais

50 filmes para você assistir na Netflix

Rainha de Katwe: filme em cartaz destaca a história de jovem campeã de xadrez

Confira outras notícias sobre o que rola na telinha

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Meu Tio Matou um Cara

Elenco: Darlan Cunha, Sophia Reis, Lázaro Ramos, Deborah Secco, Dira Paes, Ailton Graça

Direção: Jorge Furtado

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia