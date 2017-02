Sessão da Tarde exibe "Os Pinguins do Papai" nesta sexta-feira

Filme na TV 10/02/2017 | 11h00 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta sexta-feira, é Os Pinguins do Papai, uma comédia de 2011. A atração vai ao ar a partir das 15h18min, conforme a programação divulgada pela emissora.

De acordo com a sinopse do filme, sonhando com uma promoção para se tornar sócio da empresa, Tom Popper passa grande parte do tempo no trabalho e acaba ignorando seus filhos.

Após a morte do seu pai, com quem teve pouquíssimo contato, ele recebe uma inusitada herança: um pinguim. Ao tentar devolver o animal, ele ganha cinco novos pinguins, que irão ajudá-lo a se reaproximar dos filhos.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Mr. Popper's Penguins

Elenco: Jim Carrey, Carla Gugino, ,Angela Lansbury, Madeline Carroll, Maxwell Perry Cotton, Ophelia Lovibond

Direção: Mark Waters

Nacionalidade: Norte-americana

Gênero: Comédia