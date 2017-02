Sessão da Tarde exibe "Recém-Chegada" nesta terça-feira

Filme na TV 21/02/2017 | 11h00 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta terça-feira, é Recém-Chegada, uma comédia de 2009. A atração vai ao ar a partir das 15h15min, conforme a programação divulgada pela emissora.



De acordo com a sinopse do filme, Lucy Hill é uma poderosa e ambiciosa executiva, apaixonada pelo estilo de vida que leva em Miami.

Quando surge a chance de reestruturar uma fábrica, no meio do nada, ela vê a oportunidade de uma promoção e aceita imediatamente. Mas o que seria apenas mais um trabalho se transforma numa tremenda roubada.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: New in Town

Elenco: Renee Zellweger, Harry Connick Jr., Siobhan Fallon, JK Simmons, Mike O'Brien, Frances Conroy|| Elenco de dublagem: Lucy: Marli Bortoletto/ Trudy Van Uuden: Arlete Montenegro/ Blanche Gunderson: Adriana Pissardini

Direção: Jonas Elmer

Nacionalidade: Norte-americana/Canadense

Gênero: Comédia