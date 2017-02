Sessão da Tarde exibe "Um Príncipe em Minha Vida" nesta quarta-feira

Filme na TV 15/02/2017 | 11h00 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta quarta-feira, é Um Príncipe em Minha Vida, uma comédia de 2004. A atração vai ao ar a partir das 15h13min, conforme a programação divulgada pela emissora.



De acordo com a sinopse do filme, Edward, jovem príncipe dinamarquês, deseja levar uma vida normal. Para tanto, decide se mudar para os Estados Unidos, onde poderá levar a vida do jeito que quiser. Lá ele se apaixona por Paige, que a princípio não sabe de suas raízes na realeza.

Quando Edward precisa assumir o trono, cabe a Paige tomar uma decisão que poderá mudar sua vida: ir com ele e se tornar uma rainha ou ficar nos Estados Unidos, e realizar o sonho de ser médica.

Leia mais

50 filmes para você assistir na Netflix

Rainha de Katwe: filme em cartaz destaca a história de jovem campeã de xadrez

Confira outras notícias sobre o que rola na telinha

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: The Prince & Me

Elenco: Julia Stiles, Luke Mably, Ben Miller, Miranda Richardson, James Fox, Alberta Watson|| Elenco de dublagem: Paige Morgan: Raquel Marinho/ Príncipe Edward: Vágner Fagundes/ Rainha Rosalind: Maralise Tartarine/ Soren: Cássius Romero/ Rei Haraald: Carlos Campanile/ Amy Morgan: Isabel De Sá/ Ben Morgan: Daoiz Cabezudo/ John Morgan: Alfredo Rollo/ Mike Morgan: Dado Monteiro/ Beth Curtis: Tânia Gaidarji/ Stacey: Fernanda Bullara/ Krista: Leila Di Castro/ Stu: Mauro Castro/ Outras Vozes: Ivo Roberto/ Leila Di Castro/ Mauro Castro

Direção: Martha Coolidge

Nacionalidade: Norte-americana

Gênero: Comédia