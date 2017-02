Sessão da Tarde exibe "Uma Lição de Mãe" nesta quarta-feira

Filme na TV 22/02/2017 | 11h00 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta quarta-feira, é Uma Lição de Mãe, uma comédia de 2011. A atração vai ao ar a partir das 15h15min, conforme a programação divulgada pela emissora.



De acordo com a sinopse do filme, Jennifer e Mandy são irmãs muito diferentes. Quando Mandy pode sair em sua tão aguardada lua de mel, Jennifer tem que encarar o papel de mãe. Nessa troca de lugares, elas vão pensar o que realmente querem da vida.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Three Weeks, Three Kids

Elenco: Anna Chlumsky, Warren Christie, Jakob Davies, Chelah Horsdal, Tiera Skovbye, Sydney Stamler|| Elenco de dublagem: Jennifer Mills:Flávia Fontenelle/ Mandy Norton:Maíra Góes/ Brian Norton:Hércules Franco/ Will Johnson:Clécio Couto/ Flo Norton:Isabella Simi/ Alice Norton:Ana Elena/ Kathryn Mills:Marly Ribeiro/ Miles Norton:Rafa Mezadri/ Quinn Richards:Marcelo Garcia/ Charlie Marshall:Luiz Carlos Persy/ Russell Mills:Alfredo Martins/ Sarah Christie:Angélica Borges/ Peter Longden:Marcos Souza/ Toby:Arthur Salerno/ Erika:Alice Lieban/ Sean:Fabrício Vila Verde/ Outras Vozes:Cafi Balloussier/ Hugo Myara/ Lella Ganimi/ Nando Lopes

Direção: Mark Jean

Nacionalidade: Canadense

Gênero: Comédia