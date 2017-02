Sessão da Tarde exibe "Você Não Pode Beijar a Noiva" nesta quinta-feira

Filme na TV 23/02/2017 | 11h00 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta quinta-feira, é Você Não Pode Beijar a Noiva, uma comédia de 2011. A atração vai ao ar a partir das 15h18min, conforme a programação divulgada pela emissora.



De acordo com a sinopse do filme, Bryan é obrigado a se casar com a filha de um gangster croata para que ela consiga a cidadania americana, mas o "sogro" ordena que nada deve acontecer entre eles.

A situação piora quando a noiva é raptada na lua de mel e Bryan deve resgatá-la antes que o sogro descubra e o deixe em pedaços.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: You May Not Kiss the Bride

Elenco: Dave Annable, Katharine McPhee, Rob Schneider, Mena Suvari, Kathy Bates, Ken Davitian|| Elenco de dublagem: Bryan Lighthouse:Thiago Fagundes/ Masha Nikitin:Angelica Borges/ Masha Nikitin:Clécio Souto/ Tonya:Carla Pompilio/ Mãe Do Bryan:Bia Barros/ Vadik Nikiti:Malta Júnior

Direção: Rob Hedden

Nacionalidade: Norte-americana

Gênero: Comédia