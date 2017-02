Show internacional e curso de dança na praia, feira de orgânicos e Planeta Atlântida: atrações para o seu fíndi

Entretenimento de qualidade 02/02/2017 | 14h13 Atualizada em





Em Cidreira



O fim de semana dos veranistas de Cidreira será de luxo, com dois showzaços, um nacional e outro internacional. No sábado, a apresentação de primeira qualidade é de James McWhinney, membro original - e ainda integrante e vocalista - da banda de reggae californiana Big Mountain. O grupo estourou nos anos 1990 com a versão de Baby, I Love Your Way, clássico de Peter Frampton.



No show, o músico apresenta outros hits do grupo, como Let's Stay Together.



James: sucesso em Cidreira Foto: Scooba / Divulgação

Enquanto isso, neste domingo, o show fica por conta do Tchê Garotos, um dos grupos gaúchos mais conhecidos no país, com sucessos como Cachorro Perigoso.



Onde: Concha Acústica de Cidreira, Mostardeiro, s/nº, em Cidreira

Quando: neste sábado (23h) e domingo (21h)

Quanto: De graça.



No Centro



O dia a dia retratado pela Cia. Benedita na Estrada

Cia. Benedita na Estrada traz peça com música e histórias Foto: Dolores Assariti / Divulgação

No Centro da Capital, uma grande opção para o domingo é o espetáculo A Volta do Mundo é Grande. Encenada pela Cia. Benedita na Estrada, inspirada nas histórias Três Fios Dourados e Mulher Esqueleto, a peça é um misto de canções e histórias, traz situações que falam muito desse mundo que vivemos, trazendo temas como a natureza, desilusões amorosas e diversidade de culturas e pessoas que encontramos no dia a dia.



Onde: Comuna do Arvoredo, Fernando Machado, 480

Quando: neste domingo, a partir das 16h

Quanto: de graça.



Feira e música ao ar livre



Feira de orgânicos e muita música no domingão da Cidade Baixa



Império da Lã é garantia de som de qualidade Foto: Meinel Waldow / Divulgação

Com uma feira de orgânicos, que traz a proposta de alimentação saudável, e shows musicais, a 27ª edição da Me Gusta, tradicional feira de Porto Alegre, invade a Cidade Baixa, no domingo. A função terá a feirinha, artesanato, brechós, discos, marcas de moda autorais, gastronomia e muita música, com uma bela opção de shows: para quem curte rock e blues, tem Myla Hardie. Quem gosta de samba rock, dança com a La Comparsa.



E o grande destaque do dia é a apresentação da Império da Lã, que faz grandes performances em blocos de Carnaval, sob o comando de Carlinhos Carneiro.



Onde:Praça Garibaldi, Venâncio Aires, s/nº entre a José do Patrocinio e Erico Verissimo

Quando: neste domingo, das 12h às 22h

Quanto: de graça.



Em Capão da Canoa



Curtição e aula de dança na beira da praia



Arena espera os veranistas Foto: Divulgação / RBS TV

Na Beira da Praia de Capão da Canoa, segue a todo o vapor a Arena de Verão da RBS TV. Desde o começo do veraneio, o local oferece cadeiras de praia, guarda-sol e ginástica e tem recebido gravações de programas da casa. Neste fim de semana, um programa diferente, além dos tradicionais: vai rolar, no local, aula de dança judaica. Chance de aprender uma dança nova, não é?



Onde: Beira da praia de Capão da Canoa, em frente ao Hotel Bassani

Quando: neste sábado e neste domingo, das 9h às 18h. A aula acontece domingo, às 11h.

Quanto: De graça.



Planeta Atlântida



Ludmilla e Anitta prometem lacrar o Planeta



Ludmilla é uma das grandes atrações Foto: Divulgação / Divulgação



O segundo dia do Planeta Atlântida traz uma porrada de grandes atrações, para não deixar ninguém parado. Para começar com o pé direito, o primeiro show da noite é de Projota (19h20min).



Depois, segue com Natiruts e seus reggaes de sucesso, o pagode do Sorriso Maroto, até chegar em uma das atrações mais esperadas: Anitta, que deve fazer show pela meia-noite. Depois, segue com o baile pop e rock do Capital Inicial até finalizar com uma apresentação épica, que promete lacrar, do rapper norte-americano Jeremih com a brasileira Ludmilla, pelas 3h.



O Planeta é uma realização de Grupo RBS e DC Set Promoções, com o patrocínio de Renner, Schin, Agipag e Coca-Cola. Sede da Saba,



Onde: Avenida Interbalneários, 413, em Atlântida,

Quando: sábado, a partir das 17h.

Quanto: Ingressos a R$ 220 (arena, individual) e R$ 320 (passaporte). Já os ingressos para o camarote custam R$ 410 (por dia) e R$ 640 (passaporte).

Na telinha: o Multishow transmite ao vivo o festival. No site de Zero Hora (zerohora.com), você pode conferir a cobertura completa do evento com transmissão ao vivo, vídeos, reportagens e mais.



