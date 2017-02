Socialite que participou do reality "A Fazenda" é encontrada morta no Rio

Heloísa Faissol 03/02/2017 | 11h38 Atualizada em

A socialite Heloísa Worms Pinto, de 46 anos, conhecida como Heloísa Faissol, foi encontrada morta na tarde desta quinta-feira no apartamento em que morava na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Até a manhã desta sexta-feira, a causa da morte ainda não tinha sido divulgada pela Polícia Civil. O caso está sendo investigado.

Heloísa participou da sétima edição do reality show A Fazenda, da Record, em 2014, e ficou entre os três finalistas. A socialite tornou-se ainda mais conhecida ao virar cantora de funk. Ela chegou a adotar o nome "Helô Quebra-mansão", em homenagem à também funkeira Tati Quebra-barraco.



De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, foi realizada uma perícia no local e "diligências estão em andamento para esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido". Ainda de acordo com a assessoria, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) para determinar a causa da morte.

O corpo de Heloísa Faissol será cremado neste sábado, às 11h, na capela 9 do Memorial do Carmo, Zona Portuária do Rio. Segundo informações do Ego, a família optou por não realizar velório e fará apenas uma cerimônia íntima de despedida 30 minutos antes da cremação.

Heloísa deixa um filho, José Arthur, de 19 anos, fruto do casamento com o ex-marido, o dentista Rene Gerdes.



Em sua última publicação no Instagram, fãs e amigos lamentam a morte de Heloísa e deixam mensagens de paz:

