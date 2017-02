Sua mulher não consegue engravidar, e você está se sentindo o pior dos homens? Calma! /

Falando de Sexo 10/02/2017 | 11h47 Atualizada em

Oi, meninas. Estou precisando muito da ajuda de vocês: tenho 45 anos, e a minha esposa está com 32. Estamos tentando engravidar há um ano e meio, mas não tem dado certo. Ela já foi ao médico ginecologista e não tem nenhum problema.Aí, comecei a pensar que eu é quem devo estar com alguma coisa.



O que tenho que fazer, e qual é o tratamento indicado, meninas? Tenho me sentido o pior dos homens. Afinal de contas, eu não estou conseguindo fazer a minha mulher engravidar... Sou um fracasso, um impotente!



Amigo leitor, muita calma nessa hora, nada de ficar em pânico! Não adianta você se precipitar com todos esses pensamentos negativos fixos.



O fato de vocês não terem conseguido ainda engravidar não possui relação alguma com a sua virilidade nem com a masculinidade. Em primeiro lugar, é importante que procure consultar um urologista para fazer uma avaliação correta a respeito.



Possibilidades



As chances de um casal sem problemas engravidar são de apenas 15%. Muitas vezes, a contagem do esperma pode ser mais baixa do que a de um homem mais novo, ou, ainda, o espermatozoide pode sofrer alterações de formato e mobilidade, o que diminui a possibilidade de concretizar a gravidez.



Por isso, é tão importante procurar um médico e ver com ele a possibilidade de realizar um exame conhecido como espermograma. Isto ajuda a tentar identificar se existem e quais seriam, então, as alterações.



A partir daí, comece a pensar em algumas possibilidades de tratamento para viabilizar a gestação. Mas não se preocupe, pois há tratamentos bastante eficientes.



