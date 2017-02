Sucesso de Manoel Carlos, "Por amor" volta à televisão em maio

Viva! 22/02/2017 | 15h51 Atualizada em

Um dos maiores sucessos do autor Manoel Carlos, 83 anos, a novela Por amor vai voltar à televisão. Ela será reprisada pelo canal por assinatura Viva a partir de maio deste ano. O anúncio foi feito na página do canal no Facebook na tarde desta quarta-feira.

Esta será a segunda exibição da novela no Viva — a primeira se deu entre 2010 e 2011, data de estreia do canal. A trama também já foi reprisada no Vale a pena ver de novo, da TV Globo, entre 2002 e 2003.

Enredo

Característica de Manoel Carlos, as relações e os dramas familiares são o fio condutor da novela. Na trama, Helena (Regina Duarte) é uma supermãe, capaz de tudo pela filha, Maria Eduarda (Gabriela Duarte).

As duas ficam grávidas juntas, mas o bebê de Maria Eduarda morre. Helena, então, troca os bebês na maternidade.

A personagem Branca (Susana Vieira) também é destaque na novela. Ela dá vida à sogra de Maria Eduarda e deteste Helena, por considerá-la simples demais.

"Previsão"

No ano passado, aliás, a novela voltou a ser assunto nas redes sociais durante a eleição presidencial dos Estados Unidos.

Em uma cena entre Branca (Susana Vieira) e o marido Arnaldo (Carlos Eduardo Dolabella), a vilã fala sobre a importância de Hillary Clinton, esposa de Bill Clinton.

— O que está salvando este homem é o apoio da mulher.

Em seguida, Branca comenta:

— Ela não está pensando no marido dela, não. Ela está pensando nela. Ela vai sair candidata, você vai ver. E se as coisas continuarem como estão, ela vai ser a primeira presidente mulher dos Estados Unidos.

A previsão foi sucesso na internet, mas não se concretizou, e Donald Trump foi eleito o presidente do país.

