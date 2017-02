"Thiago Lacerda me ajudou a construir o Garibaldi", diz autora gaúcha de A Casa das Sete Mulheres, que lança livro em maio

Inspiração global 21/02/2017 | 17h51 Atualizada em

Que Thiago Lacerda adquiriu uma forte ligação com o Rio Grande do Sul, depois da épica atuação como Giuseppe Garibaldi, em A Casa das Sete Mulheres (2002), não resta dúvida. Pois, mesmo depois do fim das gravações, ele manteve um elo forte com a autora do livro que deu origem à minissérie, Letícia Wierzchowski.



Leticia Wierzchowski lança, em 2017, novo livro sobre Giuseppe e Anita Garibaldi



Tanto é que serviu de consultor para a construção do personagem no novo livro da gaúcha, Travessia, que encerra a trilogia da autora gaúcha, iniciada em 2002, com o sucesso de A Casa das Sete Mulheres - o segundo livro é o romance Um Farol no Pampa (2004)



— Ele (Garibaldi) é uma figura muito interessante. Eu e o Thiago somos fãs dele. E ficamos horas falando do Garibaldi como doidos — revela Letícia.





Letícia, com a o galã: consultor de Garibaldi Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Autora de A Casa das Sete Mulheres estreia na literatura juvenil



Segundo a autora, a obra, o livro começa quando Garibaldi deixa "a casa das sete mulheres" para seguir para Laguna, onde fundaria a República Juliana. Lá, ele conhece Anita. A personagem, aliás, é alvo de elogios e fascinação da autora.



— Ela era totalmente à frente do seu tempo. A mãe casou-a aos 14 anos, pois achava Anita incontrolável, mas era apenas uma mulher que queria os seus direitos. Lutava como um homem, era mais corajosa que os soldados. Ela não podia lutar no Uruguai, ficou em casa criando os filhos, uma pobreza danada, vivia escondida sob a sombra de Garibaldi — afirma Letícia.



Encerrada a trilogia, a gaúcha afirma que pretende escrever um livro só sobre Garibaldi:



— Ele é um personagem muito interessante.



