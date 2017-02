Viviane Araújo brilha na Sapucaí e é comparada a Beyoncé

Rainha das rainhas 27/02/2017 | 09h39 Atualizada em

"A maior rainha de bateria que você respeita", é assim que o povo das redes sociais está se referindo a Viviane Araújo. A musa brilhou no desfile do Salgueiro, penúltima escola a entrar na Sapucaí na madrugada desta segunda-feira.

Na internet, Vivi foi um dos assuntos mais comentados e recebeu elogios do público.

VIVIANE ARAUJO MARAVILHOSA DE MEDUSA QUE MULHERAO DA PIRRA

RAINHA DAS RAINHAS DE BATERIA FAZ ASSIM #GLOBELEZA pic.twitter.com/pqOT4T6L65 — SHARLEi (@amanteobscena) February 27, 2017

Viviane Araújo sempre MARAVILHOSA ¿¿ — ¿¿ (@PequenaaaSouzaa) February 27, 2017

Viviane Araújo realmente é a rainha das rainhas — Alvinegra (@julianapmorais) February 27, 2017

Um fato: Viviane Araújo é dona do carnaval,da Sapucaí.Se não for pra lacrar ela nem sai de casa! — Ana Flávia (@PaulaFTheBest) February 27, 2017

Como explicar essa mulher mano ¿¿¿¿¿¿¿¿ Viviane Araujo a melhor rainha de bateria https://t.co/nOOs771R2e — 20/03 ¿¿¿¿¿¿ (@SanttosNina) February 27, 2017

Viviane Araujo >>>>>>>>>> resto das rainhas de bateria

¿ A maior rainha de bateria que você respeitahttps://t.co/PSoXN8etD9 — ana beatriz ¿¿¿¿ ¿ (@bii_aaa) February 27, 2017

Além do samba no pé, a fantasia exuberante também chamou a atenção, tanto que a morena chegou a ser comparada a Beyoncé, em referência ao look usado pela cantora no Grammy deste ano.

Acho linda essa amizade da Viviane Araújo com a Beyoncé

Emprestando os acessórios e tudo pic.twitter.com/CGvOnwtnua — Victor (@whatvitu) February 27, 2017

Além de brilhar à frente da bateria da escola carioca, Viviane também foi destaque em São Paulo, pela Mancha Verde. E ela ainda consegue conciliar o posto de musa do Carnaval com a carreira de atriz. Atualmente, está no ar como Edith em Rock Story.