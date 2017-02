Viviane Araujo é estrela de ensaio da Saldanha, na noite desta segunda

Pré-folia 20/02/2017 | 07h00 Atualizada em





Vivi traz todo seu gingado para Porto Alegre Foto: Raphael Dias / Gshow

No último ensaio da Banda Saldanha antes de participar do Carnaval do Rio de Janeiro, os convidados são de luxo. No palco da casa, na noite desta segunda-feira, o grande destaque é a rainha de bateria da Salgueiro, Viviane Araújo.



A atriz, que vem chamando atenção nos ensaios da escola carioca pelo corpo sarado e pelo samba no pé, claro, terá a companhia de Cris Alves, um dos destaques da Salgueiro, e Quinho, o puxador da agremiação carioca.



Onde: Quadra da Saldanha, Padre Cacique, Padre Cacique, 1.355,

Quando: nesta segunda-feira, a partir das 19h

Quanto: Ingressos a R$ 20



