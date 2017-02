Você sabia que uma boa noite de sono melhora a resposta sexual das mulheres maduras? /

Falando de Sexo 21/02/2017 | 20h00 Atualizada em

Uma pesquisa recente com mais de 10 mil mulheres mostrou que dormir bem pode significar melhorar o sexo para as maduras, especialmente, na época da menopausa. Uma vida sexual mais satisfatória pode estar ligada a apenas uma boa noite de sono para aquelas acima dos 50 anos.



Pouco tempo dormindo — menos de sete a oito horas por noite — foi associado a uma menor satisfação sexual. Este é um estudo muito importante, uma vez que examina uma questão que tem enorme impacto potencial sobre a vida da ala feminina.



Entre aquelas com mais de 70 anos, as que dormiam menos de cinco horas por noite eram 30% menos predispostas a ser sexualmente ativas do que as que dormiam de sete a oito horas. Os resultados destacam como o sono é decisivo para muitos aspectos da saúde delas.



Perceba seu corpo



Sete horas de descanso por noite tende a melhorar o prazer na cama. Este fator tem sido fundamental para aumentar a capacidade de resposta sexual.



Por outro lado, além de colocar uma espécie de freio neste quesito, o sono pobre está ligado a uma série de problemas de saúde como apneia do sono, síndrome das pernas inquietas, estresse e ansiedade. Outras complicações no organismo ligadas à insônia incluem doença cardíaca, hipertensão, artrite, fibromialgia (dor que leva a enrijecimento muscular e articular), diabetes, depressão e distúrbios neurológicos.



Muitos problemas, como a própria depressão, podem causar a piora do sono e o sexo pouco satisfatório. Na menopausa, devido à transição hormonal, as mulheres podem experimentar vários sintomas que tendem a afetar a duração e a qualidade de seus padrões de sono.



Mas existem opções eficazes de tratamento. Estes incluem a psicoterapia, disponível para mulheres com estes problemas.



