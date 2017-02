William Bonner volta às redes sociais com publicações misteriosas

Despedida? 01/02/2017 | 14h14 Atualizada em

O "tio", como William Bonner fala de si mesmo nas redes sociais, andava longe de seus "sobrinhos", como o jornalista chama seus seguidores. Ele voltou a postar em seus perfis no Twitter e no Instagram na última terça, mas com publicações bem enigmáticas.



No Instagram, Bonner postou apenas a foto do bolso de uma roupa, que parece ser o "pijamão listrado", outra brincadeira que ele fazia com os seguidores quando costumava interagir. A postagem passou das 9 mil curtidas em menos de 24 horas, mas não possui nenhum comentário, já que o apresentador do Jornal Nacional desativou esta opção em seu perfil.





No Twitter, Bonner deixou os fãs ainda mais intrigados. O jornalista escreveu a primeira publicação desde o anúncio do fim do casamento com Fátima, há seis meses. Ele agradeceu aos "sobrinhos" em tom de despedida, mas não confirmou se pretende deixar as redes sociais.

Por falar em Fátima, Bonner apagou de seus perfis todas as fotos que tinha ao lado da ex-mulher. Os dois foram casados por 26 anos e anunciaram a separação em agosto de 2016.