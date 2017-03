"A Lei do Amor": bebê de Helô poderá salvar a vida de Letícia

Noveleiros 08/03/2017 | 10h59 Atualizada em

A reta final de A Lei do Amor promete fortes emoções. Após se manter um bom tempo livre da leucemia, Letícia (Isabella Santoni) terá uma recaída. E desta vez, o estado de saúde da moça será ainda mais grave.



Mas em meio ao desespero, surge uma esperança. O bebê que Helô (Cláudia Abreu) e Pedro (Reynaldo Gianecchini) poderá ser a salvação da irmã.

Sim, nós já vimos essa história antes... Em Laços de Família, Helena (Vera Fischer) engravidou de Pedro (José Mayer) para tentar salvar a vida de Camila (Carolina Dieckmann). Aliás, Reynaldo Gianecchini e José Mayer estavam presentes no drama criado por Manoel Carlos. Na época, eram o marido e o pai da jovem doente.

Mas voltando à atual trama das 21h, teremos uma passagem de tempo de alguns meses nos últimos capítulos. Helô aparecerá com um barrigão de oito meses de gravidez, enquanto Letícia estará cada vez mais debilitada. A última esperança é o transplante com as células do cordão umbilical da criança que está para chegar.

Porém, as vidas de Helô, do bebê e, consequentemente, de Letícia, serão ameaçadas por Magnólia (Vera Holtz). A vilã sequestrará Helô e pedirá um resgate milionário a Pedro.