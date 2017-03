A volta do "Altas Horas", programação para o Dia da Mulher e mais: o que ver na TV no fíndi

Dicas 03/03/2017 | 11h21 Atualizada em

Joana Fomm no Damas da TV

Há mais de cinquenta anos, Joana Fomm começava a escrever sua história na televisão. Em entrevista ao Damas da TV, gravado em 2013, a mineira de Belo Horizonte lembra papeis que a consagraram, como Perpétua, de Tieta (1989) e Yolanda Pratini, de Dacin' Days (1978).

A veterana, que já trabalhou com profissionais de peso, conta que só se reconheceu como boa atriz quando foi elogiada pelo diretor e ator Zbigniew Ziembinski. _ Eu não sabia que era boa. Hoje em dia, sei. Mas, naquela época, mal sabia que era atriz. Lembro que ele me convidou para jantar e disse que eu precisava botar na cabeça que era boa.

Canal Viva, sábado, às 10h30min





A carreira de Antonio Pitanga



Foto: Canal Brasil / Divulgação

Antonio Pitanga é o convidado de Simone Zuccolotto no Cinejornal deste sábado. Aos 77 anos, o ator fala sobre o documentário Pitanga, dirigido por sua filha, Camila Pitanga, em parceria com Beto Brant, e conta que está no elenco de dois novos filmes, Correndo Atrás, de Jeferson De, e Bandeira de Retalhos, de Sergio Ricardo.

– Estou revivendo a época do Cinema Novo, quando eu fazia um filme atrás do outro. Estou adorando isso – empolga-se ele.

Canal Brasil, sábado, às 21h.





A volta do Altas Horas



Foto: Ramon Vasconcellos / TV Globo/Divulgação

Depois de uma pausa para o Carnaval, o Altas Horas volta para falar sobre o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. O programa promove uma roda de conversa entre a atriz Dira Paes, a cantora Gaby Amarantos e a jornalista Marília Gabriela. Mediando este encontro, Serginho Groisman aproveita a ocasião para homenagear uma pioneira da televisão brasileira: Hebe Camargo. RBS TV, sábado, 22h25min.





GNT.doc especial

No mês da mulher, o GNT.doc apresenta uma programação especial em alusão à data. Para começar, o canal exibe A Sexualidade Feminina, que aborda os rótulos definidos pela sociedade. Vergonha e erotismo colidem neste documentário, que busca explorar a sexualidade e os preconceitos impostos pela nossa cultura. GNT, domingo, às 22h30min.





Humor com Amy Schumer



Foto: Ali Goldstein / Comedy Central,divulgação

A sarcástica estrela norte-americana do humor, Amy Schumer, estreia a quarta temporada de seu programa, Inside Amy Schumer. A premiada humorista aborda temas que podem parecer delicados, como sexo, relações amorosas e o comportamento humano, em esquetes, apresentações de stand-up e entrevistas.

E conta com a participação de famosos, como Selena Gómez e Liam Neeson. Comedy Central, domingo, às 23h55min.