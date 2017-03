Antônia Fontenelle acusa filhas de Marcos Paulo de não sustentarem cão do diretor

Mais polêmica 09/03/2017 | 08h25 Atualizada em

Passados cinco anos da morte de Marcos Paulo, os bens dele ainda são alvo de disputa judicial. De um lado, estão as filhas do diretor, e do outro, a viúva, Antônia Fontenelle. Em dezembro, Antônia foi reconhecida como uma das herdeiras, mas a batalha está longe de ter fim.



A polêmica agora é por conta do sustento do cachorro de Marcos Paulo, que está sob os cuidados de Antônia. A loira diz que vai guardar todas as notas fiscais de produtos comprados para o animal e mandar para as herdeiras.



"Tá ficando complicado para mim. Vou juntar as notas para depois vocês me devolverem. Está virando uma zombaria essa história", desabafou a moça no Instagram.



Enquanto isso, segue a disputa judicial, já que as filhas do falecido diretor entraram com um recurso para tentar derrubar a decisão que reconhece os direitos de Antônia.