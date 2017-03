Aos 14 anos, filha de Dudu Nobre desmaia e é internada após exagerar na academia

Susto 10/03/2017 | 10h48 Atualizada em

O cantor Dudu Nobre levou um susto com a filha mais velha, Olívia. A menina de 14 anos passou mal e acabou desmaiando durante uma sessão de exercícios na academia. Com falta de ar e arritmia cardíaca, ela foi internada no hospital Barra D'Or, no Rio, onde passa por uma bateria de exames.



Ao Extra, Dudu Nobre contou que a filha treina levantamento de peso no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan). No primeiro dia de atividades, ela teria exagerado nos exercícios sem se alimentar adequadamente:



— Não me ouviu e tomou apenas um suco e whey protein.



@lilisoares2 está bem ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Uma publicação compartilhada por Dudu Nobre (@dudunobresamba) em Mar 9, 2017 às 12:01 PST

Há algum tempo, Olívia causou polêmica nas redes sociais ao postar imagens de seus treinos de crossfit. Vários comentários questionavam a pouca idade da garota para a prática de exercícios tão pesados.

Olívia é fruto do relacionamento de Dudu Nobre com Adriana Bombom. Eles também são pais de Thalita, de 13 anos. O cantor também tem um menino de cinco anos, do relacionamento com Priscila Grasso.